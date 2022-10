Ni Bose ni Sony : avec suppression active du bruit et 60 heures d’autonomie, ces écouteurs bluetooth s’effondrent

C’est l’un des écouteurs sans fil les plus recommandés cette année.

Si vous voulez avoir un bon son pour écouter de la musique à tout moment à la maison, dans les transports en commun ou à la bibliothèque, ces Soundcore Life Q30 sont exceptionnelles. Anker est un fabricant d’accessoires pour téléphones portables et de gadgets sonores qui se démarque depuis quelques années. Aujourd’hui, nous vous proposons cette offre exceptionnelle avec laquelle ces casques Bluetooth restent à 79,98 64 euros sur Amazon.

Dans le domaine des écouteurs sans fil avec serre-tête, ceux d’Anker occupent une place réjouissante, car ils réunissent plusieurs caractéristiques essentielles à un très haut niveau que l’on regarde habituellement avant d’acheter un appareil de ce type : super son HiFi, bonne autonomie, confort et isolation acoustique de haut niveau. Ce prix bas n’est disponible que dans la version noire en appliquant les 20% supplémentaires offerts par Amazon.

N’oubliez pas de cliquer sur le coupon de 20% avant d’ajouter le produit au panier.

Soundcore Life Q30

Achetez de bons écouteurs pour 64 euros

Il y a de nombreuses occasions où nous avons besoin d’écouteurs pour être seuls, écouter de la musique, des podcasts ou même des audios WhatsApp. Pour cela, il y a l’annulation du bruit qui, dans ces Soundcore Life Q30, fait un travail de dix. Il est capable d’éliminer jusqu’à 95% des bruits de moteur comme celui d’un avion, d’un bus ou le bruit du métro. De la même manière, nous pouvons désactiver ce mode pour pouvoir écouter complètement notre environnement sans avoir à retirer les écouteurs de nos oreilles.

Avec l’application Soundcore, nous aurons 22 égalisations prédéfinies et nous pourrons également créer nos propres styles musicaux pour chaque instant. Vous pouvez passer d’une option à l’autre pendant que vous parcourez vos chansons préférées dans Music Unlimited. La surface des écouteurs peut être pressée de différentes manières pour effectuer diverses actions telles que l’activation ou la désactivation de la réduction du bruit.

Si vous avez besoin de bons casques pour très peu, cette offre est pour vous.

L’appairage peut être effectué plus rapidement grâce à la puce NFC intégrée. Ce sont des casques très bien construits, avec un bandeau réglable et les pilotes pliables pour pouvoir les transporter dans une mini mallette qu’ils incorporent dans la boîte, un grand détail.

La batterie de ces Soundcore Life Q30 peut nous offrir une autonomie allant jusqu’à 60 heures (40 heures avec la suppression du bruit activée). De plus, il a une charge rapide, qu’avec 5 minutes de charge, nous aurons 4 heures d’utilisation supplémentaires. Et si on préfère et qu’on peut, on a un port Jack 3,5 mm à utiliser avec un câble et ne pas gaspiller la batterie comme ça. Utilisez un port USB-C pour charger.

Soundcore Life Q30

Ils intègrent deux microphones pour que le son pendant les appels soit beaucoup plus clair. Les haut-parleurs qu’il monte mesurent 40 mm, de sorte que vos oreilles seront prises dedans. Il est capable de reproduire des fréquences allant jusqu’à 40 000 Hz, quelque chose que l’oreille humaine n’est pas capable de capter, mais qu’elle peut ressentir. Son poids est de 260 grammes et ils utilisent une mousse viscoélastique très douce dans les coussinets avec laquelle nous pouvons passer des heures et des heures avec les casques sans nous fatiguer.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.