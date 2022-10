Même les employés de Google ne font pas confiance au mode incognito de Chrome

Les ingénieurs de Google ne savent pas clairement si le mode incognito du navigateur est sûr.

« Nous ne pouvons pas commercialiser le mode incognito comme privé, car il n’est pas vraiment privé » C’était l’une des phrases contenues dans l’e-mail reçu par le PDG de Google, Sundar Pichai, à l’occasion de la Journée internationale de la confidentialité des données célébrée l’année dernière. Dans l’e-mail, la directrice marketing de Google, Lorraine Twohill, s’est plainte du manque apparent de confidentialité dans le mode incognito de Google Chrome, dont les supposés systèmes de protection sont très inefficaces selon les rapports compilés par Bloomberg.

Le mode incognito de Chrome promet aux utilisateurs de « naviguer en privé » et garantit qu' »aucun autre utilisateur sur l’appareil ne pourra voir votre activité ». En d’autres termes : l’utilisation de ce mode empêche le navigateur d’enregistrer les pages Web visitées dans l’historique, ou de stocker des « cookies » et des données saisies dans les formulaires.

Mais pour l’équipe marketing de Google, dirigée par Twohill, ces mesures ne suffisent pas, et il demande lui-même à Pichai de « rendre le mode incognito vraiment privé » afin d’arrêter d’utiliser un langage confus lors de la description des fonctions de cet outil, ce qui risque de finir par dégradant la confiance des consommateurs.

Le mode incognito de Chrome n’est pas assez privé, selon les propres employés de Google

Lorraine Twohill a décidé d’envoyer cet e-mail peu de temps après que certains utilisateurs aient décidé de poursuivre Google pour avoir suivi les utilisateurs naviguant en mode incognito, alléguant des violations de leur vie privée.

Les auteurs de la plainte suggèrent que la façon dont Google évoque le mode incognito fait croire au consommateur que ses outils de protection sont plus respectueux de la vie privée qu’ils ne le sont en réalité. À ce stade, ils sont d’accord avec Twohill et les membres de son équipe, qui se sont moqués du mode incognito dans le passé avec des commentaires qui incluaient des références au « mec incognito » de ce célèbre épisode des Simpsons, ou des suggestions sur la possibilité de laisser utiliser l’icône « espion » et le nom « Mode Incognito » pour faire référence à cette fonctionnalité.

La possibilité d’indiquer sur l’écran de démarrage du mode incognito que l’utilisateur est « Non protégé de Google » lors de l’activation de cette fonction a également été évaluée. De son côté, il n’est pas d’accord avec les allégations, et explique que ce mode offre aux utilisateurs une expérience de navigation privée, et que depuis le début il a été clairement expliqué comment il fonctionne et à quoi il sert vraiment.

En 2018, une étude collaborative menée par l’Université de Chicago et l’Université Leibniz de Hanovre a révélé que plus de la moitié des utilisateurs de Chrome pensaient que l’activation du mode incognito empêchait Google de suivre leur activité. Pero, como varios expertos en la materia han dejado claro más de una vez, usar este modo no sirve para ocultar la identidad del usuario en los sitios web, ni tampoco para proteger la actividad del acceso por parte de terceros, como el proveedor de servicios d’Internet.