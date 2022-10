Téléchargez ici tous les fonds d’écran officiels du Google Pixel 7

Vous pouvez maintenant obtenir les fonds d’écran haute résolution des nouveaux smartphones Google.

Voulez-vous utiliser les fonds d’écran Google Pixel 7 sur votre mobile ? Vous êtes au bon endroit.

La nouvelle génération de smartphones Google Pixel s’annonce comme la plus réussie de l’histoire de la famille, grâce à des spécifications plus pointues et un design plus raffiné que jamais, avec un système de caméra encore plus avancé. Tout cela, tout en conservant le prix de la dernière génération, qui fait des Pixel 7 et 7 Pro l’une des meilleures options au sein de la gamme de téléphones haut de gamme.

Et peu importe si vous envisagez d’acquérir l’un des nouveaux modèles ou non : vous pouvez télécharger leurs fonds d’écran originaux entièrement gratuitement. Nous allons vous montrer comment.

Les fonds d’écran du Pixel 7, gratuits et en haute qualité pour tout le monde

Cette année, Google a choisi le règne animal comme protagoniste des fonds d’écran de ses nouveaux téléphones vedettes. Les fonds d’écran originaux inclus dans les Pixel 7 et 7 Pro montrent des plumes d’oiseaux au premier plan, faisant peut-être référence au mode macro inclus pour la première fois dans l’appareil photo Pixel 7 Pro :

Des plumes de différentes couleurs et textures ont été utilisées, et chaque arrière-plan est conçu pour correspondre au thème clair ou sombre du système. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques exemples d’images incluses dans les nouveaux appareils.

Tous les fonds d’écran inclus dans la collection peuvent être téléchargés gratuitement et à une résolution maximale de 3120 x 1440 pixels via le dossier Google Drive que nous lions ci-dessous. À l’intérieur du dossier, vous en trouverez deux autres, où sont enregistrés les fonds d’écran du Pixel 7 et ceux du Pixel 7 Pro.

Téléchargez les fonds d’écran Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro Stock