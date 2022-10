Cette fonction de votre mobile Xiaomi va bientôt disparaître : mieux vaut chercher une alternative

Partez à la recherche d’une alternative si vous utilisez le cloud Xiaomi pour enregistrer vos photos et vidéos.

Si vous utilisez Xiaomi Cloud pour enregistrer une sauvegarde de vos photos et vidéos, vous devrez en peu de temps passer à une alternative telle que Google Photos ou Amazon Photos.

C’est du moins ce que suggère Kacper Skrzypek, l’un des membres les plus renommés de la communauté MIUI, qui a découvert que Xiaomi s’apprêtait à fermer le service de stockage d’images Xiaomi Cloud.

La fermeture prendra effet à un moment donné au cours de la prochaine année 2023, et bien que Xiaomi n’ait pas commenté la question, il semble déjà finaliser les détails de l’annonce avec laquelle les utilisateurs seront encouragés à rechercher un service alternatif où ils peuvent conserver leurs copies de sécurité des images et des vidéos.

Adieu au stockage de photos Xiaomi Cloud

Dans l’annonce que prépare Xiaomi, il est précisé que la fonction Gallery Sync de Xiaomi ne sera plus disponible à partir de la fin de l’année. Dès lors, les utilisateurs ne pourront plus sauvegarder leurs images sur le cloud via l’application de la galerie.

Heureusement, Xiaomi semble travailler avec Google pour faciliter la migration vers Google Photos. Il sera également possible de télécharger tout le contenu téléchargé sur le cloud pour le sauvegarder dans un autre service de stockage cloud.

Meilleures alternatives à Google Photos : téléchargez vos photos sur le cloud gratuitement

En principe, ce sera la seule fonction de Xiaomi Cloud qui ne sera plus disponible. Le reste des outils continuera d’être disponible pour les utilisateurs mobiles Xiaomi avec MIUI.

Xiaomi va annuler la synchronisation des photos et des vidéos avec Xiaomi Cloud et fournir un moyen pratique de les déplacer vers Google Photos. Date à déterminer encore, mais cela débutera en 2022. pic.twitter.com/0cbpdgUstH —Kacper Skrzypek (@kacskrz) 12 octobre 2022

En revanche, ceux qui avaient payé plus d’espace de stockage dans Xiaomi Cloud pour stocker leurs images, pourront recevoir un remboursement. De plus, les versements futurs ne seront plus facturés sur le mode de paiement choisi à partir du moment où la fermeture est officialisée.

Étant donné que Xiaomi n’a pas commenté cette annonce, on ne sait pas quelle est la raison pour laquelle il a décidé de fermer son service de sauvegarde d’images dans le cloud. Cependant, on peut en déduire qu’une adoption limitée par les utilisateurs, notamment ceux résidant dans les pays occidentaux, fait partie des raisons qui ont conduit l’entreprise pékinoise à prendre cette décision.