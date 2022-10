OPPO Reno9: complètement filtré le nouveau fleuron de la firme chinoise

L’OPPO Reno9 aura un écran OLED de 6,7 pouces 120 Hz, un processeur Snapdragon 778G et un appareil photo principal de 64 MP.

OPPO met généralement à jour sa famille Reno deux fois par an et donc après avoir récemment présenté les Reno8 et Reno8 Pro en France, le fabricant chinois finalise déjà les détails du lancement de la neuvième génération de ses terminaux les plus populaires.

En ce sens, une fuite récente du célèbre leaker chinois Digital Chat Station vient de révéler à la fois la conception et les principales spécifications du nouveau OPPO Reno9.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’OPPO Reno9

Le célèbre leaker Digital Chat Station a partagé les premières images de l’OPPO Reno9, que nous vous laissons ci-dessous, dans lesquelles vous pouvez voir que ce nouveau produit phare aura un design similaire à celui de son prédécesseur, avec une triple caméra module rectangulaire qui occupe une grande partie du côté gauche du dos, mais sans la courbe que l’on pouvait voir dans l’OPPO Reno8 et avec une partie avant avec pratiquement aucun cadre couronné par un trou dans l’écran où se loge sa caméra pour selfies .

Selon cette fuite, au niveau des spécifications, l’OPPO Reno9 aura un écran OLED incurvé de 6,7 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 hertz sous lequel se trouvent un capteur d’empreintes digitales et un processeur Qualcomm Snapdragon 778G, un Jeu de puces milieu de gamme haut de gamme à 8 cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G fourni avec 12 Go de RAM.

Dans la section photographique, l’OPPO Reno9 parie sur une configuration de trois caméras arrière, où la caméra principale est équipée du capteur Omnivision OV64B de 64 mégapixels, que l’on pouvait déjà voir dans l’OPPO Reno7 5G et dans d’autres terminaux du BBK Electronics groupe comme le OnePlus Nord CE 2 5G ou le realme 9 Pro et par une caméra frontale avec un capteur Sony IMX709 de 32 mégapixels.

Le nouveau fleuron de la marque chinoise ne manquera pas non plus d’autonomie, puisqu’il disposera d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 67 W, améliorant ainsi la vitesse de charge de l’OPPO Reno8, qui était de 80 W.

Pour le moment, la date de présentation de l’OPPO Reno9 n’a pas été révélée, mais compte tenu du fait que la firme chinoise lance généralement une nouvelle génération de la série Reno tous les 6 mois, tout semble indiquer que la famille Reno9 verra le jour au cours de la premier trimestre 2023.