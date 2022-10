Android prépare déjà l’adieu définitif aux mots de passe

Le plan de Google pour un avenir sans mots de passe se poursuit. Cette semaine, la société a officialisé l’arrivée de la prise en charge des Passkeys pour Android et Chrome. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ce concept, il convient de rappeler que Passkeys est la technologie par laquelle Google et d’autres entreprises souhaitent remplacer les mots de passe classiques.

De cette manière, le système d’exploitation mobile le plus répandu au monde, ainsi que le navigateur le plus utilisé, sont déjà compatibles avec ce système d’authentification. Ainsi, ce n’est qu’une question de temps avant que Google commence à encourager l’utilisation des Passkeys en remplacement des mots de passe.

Comme nous l’avons déjà indiqué à l’époque, les Passkeys visent à permettre à l’utilisateur de s’authentifier sur différentes plates-formes et services grâce à des données stockées en toute sécurité avec une clé cryptée sur l’appareil. Lorsqu’il essaie d’accéder à un service qui prend en charge Passkeys avec nos informations d’identification, l’utilisateur pourra utiliser une méthode de vérification sécurisée telle que la détection d’empreintes digitales, la reconnaissance faciale ou un code PIN.

Pour les utilisateurs finaux, l’utilisation d’une clé d’accès est similaire à un mot de passe enregistré aujourd’hui, en ce sens qu’ils confirment simplement avec le verrouillage de l’écran de leur appareil existant, comme leur empreinte digitale. Les codes d’accès sur les téléphones et les ordinateurs des utilisateurs sont sauvegardés et synchronisés via le cloud pour éviter les verrouillages en cas de perte de l’appareil. De plus, les utilisateurs peuvent utiliser les clés enregistrées sur leur téléphone pour se connecter à des applications et à des sites Web sur d’autres appareils à proximité.