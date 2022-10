La production d’iPhone en Inde va « s’approfondir » à mesure que les plans à moyen terme d’Apple se déroulent

Un nouveau rapport prétend en dire plus sur les plans à moyen terme d’Apple pour étendre et « approfondir » la production d’iPhone en Inde alors qu’il s’efforce de réduire sa dépendance à l’égard de la Chine.

Cela suit et soutient la suggestion d’hier selon laquelle suffisamment d’iPhones pour l’ensemble du marché américain pourraient être fabriqués en dehors de la Chine d’ici trois à cinq ans…

Arrière plan

Steve Jobs a initialement transféré la majeure partie de la fabrication d’Apple en Chine, car c’était le seul pays au monde doté d’un énorme réseau de chaîne d’approvisionnement prêt à l’emploi et de la capacité d’augmenter la production presque du jour au lendemain.

Cela était dû au fait que le gouvernement chinois avait passé plus de 40 ans à créer les conditions nécessaires pour devenir le centre de fabrication du monde de la technologie.

Cependant, il est devenu de plus en plus clair au fil des ans que la dépendance d’Apple à l’égard de la Chine pour l’essentiel de sa production est le plus grand risque auquel l’entreprise est confrontée. Il y a eu récemment des signes croissants de la société de Cupertino accélérant ses plans pour réduire cette dépendance.

La production d’iPhone en Inde s’accélère rapidement

Lorsque Apple a commencé la production d’iPhone en Inde, il ne s’agissait que de l’iPhone SE (d’origine) et des seuls modèles en vente dans le pays. Depuis, de plus en plus de modèles ont été ajoutés, dont l’iPhone 14.

Alors que Foxconn a pris l’initiative d’assembler les derniers modèles, le Financial Times rapporte que les trois partenaires d’assemblage d’iPhone d’Apple fabriquent désormais l’iPhone 14.

Trois sociétés taïwanaises qui travaillent déjà pour Apple en Inde, Foxconn, Pegatron et Wistron, rassembleront les 14 sur leurs sites dans le sud du pays, ont déclaré deux personnes familières avec les opérations secrètes de la société américaine.

Cela représenterait une accélération spectaculaire des plans de l’entreprise, mais est conforme à d’autres rapports récents. On pensait qu’Apple avait initialement prévu de commencer la production de l’iPhone 14 simultanément en Chine et en Inde, et qu’il n’avait manqué que de peu cet objectif. Cela devrait maintenant se produire pour l’iPhone 15.

JP Morgan a suggéré le mois dernier que 25% de tous les assemblages d’iPhone pourraient avoir lieu en Inde d’ici 2025.

Apple va « approfondir » la production d’iPhone en Inde

À l’heure actuelle, la production d’iPhone en Inde ne comprend que l’assemblage final. Les composants, y compris de nombreux éléments pré-assemblés, sont importés de Chine.

Cependant, le gouvernement indien affirme qu’il « soutient » Apple dans sa transition vers la production locale d’au moins certains des composants.

Ashwini Vaishnaw, ministre indien des chemins de fer et de l’informatique, a déclaré que le gouvernement du pays « encourageait et soutenait activement » les investissements et les efforts d’Apple pour construire une chaîne d’approvisionnement en Inde. […] « Toutes les industries commencent par assembler des produits », a déclaré Vaishnaw. « Dans la phase suivante de deux à quatre ans, cela va plus loin, lorsque la fabrication de composants et de modules commence et qu’un écosystème local à part entière est créé. »

Il existe un précédent dans la construction automobile, où des entreprises comme Maruti Suzuki ont commencé par l’assemblage final en Inde et ont depuis établi une vaste chaîne d’approvisionnement dans le pays.

Rien n’est simple

Cependant, tout comme les tensions entre les gouvernements américain et chinois sont l’une des raisons pour lesquelles Apple veut déplacer la production hors du pays, on craint que les tensions entre l’Inde et la Chine n’entravent les plans.

Il y a eu des conflits physiques (semi-comiques) au sujet du différend frontalier de longue date entre les deux pays de la région himalayenne. La frontière n’a été historiquement que vaguement définie par des caractéristiques naturelles telles que des rivières et des lacs, mais la fonte des neiges peut déplacer ces points de repère.

De plus, il est peu probable que la Chine accueille favorablement les ambitions de l’Inde de devenir un concurrent majeur dans la fabrication de technologies, en particulier lorsque l’Inde a fait des choses comme l’interdiction des applications chinoises.

Photo : iFixit

