Si vous souhaitez écouter de la musique sur votre téléphone ou votre tablette Android sans avoir à la télécharger, voici les meilleures applications que vous pouvez utiliser.

Écouter de la musique est l’une des nombreuses utilisations que l’on peut donner au téléphone mobile. Le téléchargement de chansons est déjà obsolète, maintenant c’est aussi simple que d’utiliser une application pour écouter de la musique en ligne. Si vous n’en connaissez pas, dans ce guide, nous vous recommandons les meilleures applications pour écouter de la musique, toutes vous donnent accès à des catalogues avec des millions de chansons.

Nous avons choisi 11 applications différentes afin que la sélection soit variée et que vous ayez le choix entre de nombreuses alternatives. Certains d’entre eux vous permettent de télécharger des chansons pour une écoute hors ligne, de partager vos listes de lecture avec vos amis ou de découvrir la musique d’artistes émergents. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, profitez de la musique dans toute sa splendeur avec les applications que nous vous recommandons.

Meilleures applications pour écouter de la musique en ligne

Il existe des centaines d’applications musicales que vous pouvez télécharger depuis le Google Play Store depuis votre mobile ou votre tablette Android. Comme il serait assez difficile d’essayer chacune d’entre elles jusqu’à ce que vous découvriez laquelle est la plus intéressante, dans cet article, nous vous recommandons les meilleures applications pour écouter de la musique en ligne, sans avoir à la télécharger sur l’appareil avant de la lire.

Les applications sélectionnées sont très différentes, donc ci-dessous, nous vous parlerons de leurs principales caractéristiques afin que, à la fin, vous puissiez décider laquelle est celle qui correspond le mieux à ce que vous recherchez.

Spotify

Quand on pense à une application pour écouter de la musique, le premier nom qui vient à l’esprit est Spotify. Cette plate-forme possède à la fois une application mobile et une version Web, vous pouvez donc l’utiliser à partir de plusieurs appareils, même à partir de votre smart TV. Il vous donne accès à des millions de chansons et, depuis quelques années, on retrouve également des podcasts dans son catalogue.

Spotify a un plan gratuit qui vous permet d’écouter des chansons, de créer vos propres listes de lecture et également d’écouter des listes de lecture créées par d’autres utilisateurs. Cependant, l’utilisation de Spotify implique de devoir gérer des publicités ainsi que le mode aléatoire. Si vous souhaitez échapper à ces limitations et profiter de fonctionnalités plus avancées, telles que le téléchargement de contenu, vous pouvez choisir parmi différents plans d’abonnement.

Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer gratuitement Spotify Premium pendant un mois grâce à la période d’essai. Pour démarrer le processus, vous pouvez télécharger Spotify sur votre mobile via le lien suivant.

nuage sonore

Une autre application d’écoute de musique en ligne bien connue est SoundCloud, qui existe depuis de nombreuses années. Ce service se caractérise par le fait d’avoir des chansons d’artistes émergents, qu’ils utilisent comme un moyen plus facile d’atteindre les auditeurs. Selon SoundCloud, dans son catalogue, nous pouvons trouver environ 30 millions d’artistes différents et 300 millions de chansons.

Attention, car sur SoundCloud, vous pouvez également écouter de la musique d’artistes connus, tels que Bizarrap. Si vous souhaitez profiter au maximum de la plateforme de streaming musical, vous pouvez vous abonner à sa version premium. Avant de le faire, vous pouvez tester gratuitement ses fonctionnalités pendant un mois. Sans aucun doute, c’est l’une des meilleures alternatives à Spotify que vous pouvez trouver sur Android.

Youtube

Nous pouvons vous donner quelques nouvelles explications sur YouTube, une plateforme de streaming déjà connue de tous. Sur YouTube, vous pouvez presque certainement trouver les chansons de vos artistes préférés, il a un énorme catalogue. Utilisez le moteur de recherche pour trouver les chansons que vous devrez écouter sous forme de vidéo. De plus, vous pouvez créer vos propres listes de lecture et les partager facilement avec vos amis.

Si vous avez utilisé YouTube, vous saurez que sa version gratuite contient des publicités que vous devrez endurer entre les chansons. Pour les oublier, vous pouvez essayer YouTube Premium pendant un premier mois gratuit. Ce plan d’abonnement supprime les publicités et vous permet de télécharger les vidéos pour les visionner hors ligne.

MARÉE

Il n’est peut-être pas aussi connu que les alternatives précédentes, mais TIDAL est l’une des meilleures applications que vous pouvez utiliser pour écouter de la musique en ligne. L’une de ses grandes caractéristiques est qu’il offre un son de très haute qualité, c’est pourquoi c’est l’une des plateformes préférées des audiophiles. Il offre une qualité Master (2304-9216 Kbps), un son Dolby Atmos et Sony 360 Reality Audio.

Avec TIDAL, vous pouvez écouter toutes les chansons que vous voulez, trouver des listes de lecture créées par la plate-forme elle-même et découvrir de nouveaux artistes sur les stations de radio. De plus, vous pouvez organiser vos listes de lecture dans différents dossiers afin qu’elles soient mieux organisées. TIDAL a une période d’essai gratuite très utile pour confirmer si vous l’aimez. Ensuite, vous aurez le choix entre plusieurs plans d’abonnement.

musique Youtube

Comme son nom l’indique, YouTube Music est la version du service Google axée uniquement sur le thème musical. Ici, vous pouvez profiter d’un large catalogue de chansons, sélectionner vos artistes préférés et vous laisser guider par les recommandations de son algorithme. Comme nous vous l’avons dit dans les meilleures astuces de YouTube Music, vous pouvez optimiser la qualité audio, trouver le titre d’une chanson si vous vous souvenez des paroles et désactiver les recommandations si elles ne vous conviennent pas.

Comme avec YouTube, vous pouvez oublier les publicités YouTube Music si vous vous abonnez à YouTube Premium, avec le premier mois gratuit. En étant abonné, vous pouvez également télécharger le contenu pour le regarder hors ligne et verrouiller l’écran du mobile sans craindre l’arrêt de la lecture.

Je vois

Pour écouter de la musique en ligne, vous pouvez également utiliser Vevo, avec une application totalement gratuite pour les appareils Android. Ce service se caractérise par avoir des millions de vidéos musicales, à la fois les plus anciennes et celles qui viennent de sortir. Si vous voulez trouver de nouvelles chansons, vous pouvez jouer leurs listes de lecture, elles sont très variées.

Déezer

Deezer est un service de streaming musical qui dispose également d’une application pour les téléphones portables et les ordinateurs. Son catalogue est composé de 90 millions de chansons et également de programmes de podcast. Si vous ne souhaitez pas payer pour son utilisation, vous pouvez vous abonner à Deezer Free, une version gratuite qui vous permet d’écouter de la musique, de créer vos propres playlists et aussi de les partager avec d’autres utilisateurs.

Si vous souhaitez accéder à des fonctionnalités plus avancées, telles que le téléchargement de contenu, vous devrez vous abonner à certains de leurs forfaits payants. Au passage, Deezer vous propose des outils aussi intéressants que l’importation de votre musique depuis d’autres plateformes en un seul clic et Flow, qui met son Intelligence Artificielle à l’œuvre pour créer un mix infini avec vos artistes et morceaux préférés.

Amazon Musique

Sur vos appareils mobiles, vous pouvez également télécharger l’application Amazon Music, avec un service de streaming auquel vous pouvez accéder gratuitement si vous êtes abonné à Amazon Prime. Il a un catalogue de 2 millions de chansons et la qualité audio moyenne est de 256 kbps. Si vous souhaitez profiter de plus de 90 millions de chansons et de 30 000 podcasts, vous devez vous abonner à Amazon Music Unlimited.

Avec l’abonnement payant, vous éviterez également les publicités, vous pouvez télécharger les chansons pour les écouter lorsque vous n’avez pas de connexion Internet et passer à une autre chanson lorsque vous en avez envie. Pour tester son fonctionnement, vous disposez d’un mois d’essai gratuit.

Apple Music

Nous ne pouvons pas oublier Apple Music parmi les meilleures applications pour écouter de la musique en ligne, car il dispose d’une application gratuite pour Android. Vous pouvez y écouter des millions de chansons de millions d’artistes, avec la possibilité de regrouper vos favoris dans des listes de lecture. En ce qui concerne la qualité sonore, en 2021, Apple Music a introduit l’audio spatial et l’audio sans perte.

Les autres fonctionnalités de la plate-forme musicale Apple sont que vous pouvez voir les paroles des chansons, écouter les listes personnalisées et également différentes stations de musique. Avant de payer son utilisation, il est préférable de profiter du mois d’essai gratuit.

TuneInRadio

Une autre façon d’écouter de la musique est de recourir à des applications de radio en ligne. L’une des meilleures applications de radio est TuneIn, qui vous permet d’écouter une grande variété de stations de musique entièrement gratuitement. Recherchez votre station préférée, appuyez sur play et laissez-vous emporter par sa sélection de chansons.

Bien sûr, avec TuneIn, vous pouvez écouter d’autres types de programmes radio, des actualités aux sports. C’est une application très complète qui ne coûte pas d’argent.

Audiomack

Audiomack est une autre bonne plateforme pour découvrir la musique d’artistes émergents et pouvoir l’écouter en ligne. L’application peut être téléchargée gratuitement et héberge des millions de thèmes. Vous pouvez rechercher celle qui vous intéresse et vous laisser guider par les playlists créées par Audiomack en fonction des genres, des ambiances et plus encore.

