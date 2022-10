Sony pense que les appareils photo mobiles dépasseront les reflex numériques d’ici 2024

Sony a prédit le moment où les capteurs des téléphones portables surpasseront ceux des appareils photo reflex mono-objectif.

Lorsque vous pensez aux principaux fabricants de smartphones, vous ne pensez peut-être pas à Sony. La vérité est que les Japonais sont toujours en avance et très vivants en matière de smartphones. Sans aller plus loin, vous pouvez toujours acheter des mobiles Sony en 2022.

Les choses pour Sony sur le marché du mobile n’ont pas été faciles avec ses propres appareils, mais le constructeur japonais a réussi à se rendre indispensable dans un autre domaine : celui des capteurs photographiques. En fait, les leurs sont considérés comme parmi les meilleurs en matière de téléphones mobiles. Et maintenant, comme nous l’avons lu dans HotHardware, de Sony, il est déclaré que les appareils photo mobiles dépasseront les reflex numériques en 2024.

La fin des appareils photo reflex numériques est-elle proche ?

Selon le PDG et président de Sony Semiconductors Solution, Terushi Shimizu, l’avantage des appareils photo reflex numériques sur les smartphones en termes de qualité d’image est sur le point de disparaître :

Nous nous attendons à ce que les photos fixes dépassent la qualité d’image des appareils photo reflex à objectif unique dans un proche avenir.

Lors de l’entretien que ce responsable a eu avec Nikkei, il a souligné qu’en 2019, il y avait trois éléments des smartphones qui continueraient d’évoluer : la batterie, l’écran et l’appareil photo. Les batteries et les écrans sont au sommet de leur développement, mais selon Shimizu « on s’attend toujours à ce que les caméras continuent d’évoluer ».

Nous ne devons pas non plus considérer ces déclarations comme une bravade de la part des Japonais. En fait, en 2019, Sony a fait une présentation dans laquelle vous pouvez voir qu’ils prédisent que les caméras des smartphones seront à leur apogée en 2024.

Si les Japonais continuent à progresser avec ces technologies, dans quelques années, nous pourrions avoir des capteurs vraiment exceptionnels (encore plus, si possible) avec pratiquement rien. Non seulement à cause de l’amélioration des capteurs, mais aussi à cause de l’amélioration de l’intelligence artificielle des logiciels qui les accompagnent.