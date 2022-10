Xiaomi lance 3 petits gadgets spéciaux pour la cuisine

Une balance, un tire-bouchon et une minuterie s’ajoutent à la gamme d’appareils intelligents de Xiaomi pour la maison.

Que Xiaomi lance de nombreux produits de condition et de fourrure différentes tout au long de l’année est un fait que nous savons tous. Le géant technologique ne vit pas que sur les smartphones ; il lance également des produits pour la maison intelligente sous la gamme MIJIA, comme un robot de cuisine ou un four à air chaud.

Aujourd’hui, tel que publié dans Gizmochina, nous avons appris que le fabricant chinois a annoncé une série d’ustensiles de cuisine intelligents. Cette série est composée d’un minuteur intelligent, d’un tire-bouchon automatique et d’une balance électronique avec un prix de départ vraiment bas.

Ceci est l’ensemble d’outils de cuisine Xiaomi MIJIA

Cet ensemble d’ustensiles a été appelé l’ensemble d’outils de cuisine Xiaomi MIJIA et se compose des éléments que nous venons de mentionner. En les décomposant un peu, on voit que le tire-bouchon automatique peut déboucher une bouteille en 10 secondes.

De son côté, la minuterie intelligente dispose de trois niveaux de volume d’alarme. Il peut être fixé au mur grâce à son dos magnétique ou au moyen d’un sticker mural. Le décompte du temps se règle en tournant son cadran et compte à rebours jusqu’à 10 heures.

Cette minuterie peut également être contrôlée via l’application MIJIA, qui semble servir d’élément central des appareils domestiques intelligents de Xiaomi. L’appareil peut être relié à un micro-ondes, une bouilloire, une lumière ou d’autres appareils intelligents de l’entreprise pour démarrer et arrêter leur fonctionnement. Ce gadget peut également être contrôlé avec les commandes vocales Xiao AI.

La balance électronique est très précise (elle a une marge d’erreur de 0,1 gramme) et peut peser des objets jusqu’à 3 kg. Il permet également de basculer entre différentes unités et systèmes de mesure et peut fonctionner jusqu’à 300 jours sans avoir besoin de recharger l’appareil en veille.

En ce qui concerne son prix de départ, il est particulièrement bon marché. Il y a une offre de lancement de seulement 25 euros pour changer qui commence aujourd’hui… en Chine. Plus tard, le prix augmentera un peu, jusqu’à atteindre la modique somme de 28 euros. Nous ne savons pas si Xiaomi a l’intention de le lancer à l’échelle mondiale, pour l’instant.