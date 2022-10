Le boîtier SSD USB-C externe de DockCase est désormais au format 2,5″

DockCase, mieux connu pour ses hubs et boîtiers MacBook intégrés, est de retour avec un nouveau boîtier USB-C externe pour les SSD. Ils ont précédemment lancé un boîtier pour les disques M.2, mais leurs deux derniers boîtiers sont conçus pour les plus grands disques de 2,5 pouces afin d’accueillir des SSD ou même des disques durs mécaniques traditionnels.

Comme toujours, je veux commencer avec mon avertissement Kickstarter habituel. J’ai couvert les produits de DockCase à quelques reprises auparavant, et c’est une entreprise établie avec un historique de livraison de leurs produits, mais ils lancent toujours le produit sur Kickstarter. En tant que tel, l’expédition prendra beaucoup plus de temps que d’acheter l’un de leurs produits existants sur Amazon.

Avec cela à l’écart – le produit lui-même !

Le nouveau boîtier de disque 2,5″ s’inscrit dans la lignée des autres accessoires « intelligents » qu’ils ont lancés auparavant. Plutôt que d’être simplement un boîtier dans lequel vous jetez un disque et que vous oubliez, le boîtier 2,5″ de DockCase offre un petit écran et des boutons capacitifs pour vous permettre d’obtenir plus d’informations sur votre disque.

Boîtier INTELLIGENT

La tendance intelligente est arrivée pour la première fois avec certains de leurs concentrateurs, vous permettant de voir quels appareils étaient branchés sur quels ports. Avec le boîtier SSD, il vous permet de voir les partitions de votre disque, la température et la tension d’entrée exacte, l’état de la protection contre les coupures de courant et l’état SMART de votre disque. Cela inclut les heures de mise sous tension de votre disque, les cycles d’alimentation, la durée de vie restante estimée, le nombre d’arrêts dangereux et la quantité de données écrites sur/lues depuis l’appareil. Ces informations SMART sont souvent perdues lors de l’utilisation de disques dans des boîtiers externes, et elles peuvent être un bon indicateur de la durée de vie de vos disques pour vous aider à prévenir la perte de données.

J’ai trouvé cette implémentation meilleure que celle de leur boîtier M.2, car plutôt que d’essayer de parcourir les informations avec un seul petit bouton, les trois boutons capacitifs à l’avant facilitent la navigation à travers les écrans.

Performance

Étant donné qu’il s’agit d’un boîtier pour disques SATA 2,5″, le boîtier ne sera pas en mesure de fournir les vitesses les plus élevées possibles à partir de certains SSD USB-C spécialement conçus pour cette tâche. Il est limité à la vitesse de cette interface SATA, mais il peut toujours fournir plus de 500 Mo/s avec le bon lecteur.

Si votre objectif principal est d’obtenir les meilleures performances possibles dans un lecteur externe, vous feriez mieux d’opter pour un boîtier Thunderbolt et un lecteur NVMe. Mais si vous avez un disque 2,5″ que vous n’utilisez plus, prendre un boîtier est un excellent moyen d’en tirer plus de vie. Il y a la connexion USB-C principale, qui pour les SSD est tout ce dont vous avez besoin, et il y a un deuxième port USB-C qui peut être utilisé pour fournir une alimentation supplémentaire aux disques durs plus gourmands en énergie.

L’une des principales caractéristiques de l’enceinte est la protection contre les coupures de courant. Tout comme leur boîtier M.2, il dispose d’un condensateur pour aider à fournir un peu d’énergie au lecteur pendant quelques secondes après son débranchement. Ceci est destiné à permettre au lecteur d’effacer toutes les données de son cache et de les écrire avec succès sur le stockage pour éviter la perte ou la corruption de données.

Boîtier intelligent DockCase 2.5″

Il existe deux versions de leur boîtier intelligent 2,5″ – le boîtier intelligent standard et une version « pro ». Le boîtier standard peut accueillir des disques jusqu’à 9,5 mm d’épaisseur, tandis que la version pro peut accueillir des disques jusqu’à 15 mm d’épaisseur.

Les deux ont le même design en métal et en verre que nous avons vu dans les produits précédents de DockCase. Il existe également des boîtiers en silicone en option pour le boîtier afin de fournir un peu de protection contre les chutes.

À un prix de départ réduit de Kickstarter d’environ 70 $, c’est un peu difficile à vendre. Si tout ce dont vous avez besoin est un boîtier externe pour votre disque, vous pouvez choisir des alternatives comme Sabrent ou SSK pour moins de 20 $. Si les fonctionnalités SMART et la qualité de construction du boîtier de DockCase vous intéressent, il reste un peu moins d’une semaine dans leur Kickstarter pour soutenir le produit – qui a presque atteint dix fois son objectif.

