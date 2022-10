Google annonce les premiers Chromebooks à jouer dans le cloud... deux semaines après "tuer" Stades

Les nouveaux Chromebooks seraient parfaits pour jouer dans le cloud via Stadia… si Google n’avait pas décidé de tuer la plateforme.

Google a annoncé aujourd’hui une alliance avec trois des principaux fabricants mondiaux d’ordinateurs portables pour créer les premiers Chromebooks axés sur les jeux dans le cloud. Certains appareils dont les caractéristiques techniques les rendent idéaux pour exécuter des titres en streaming via des plateformes telles qu’Amazon Luna, Nvidia GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming. Et oui, c’est une annonce quelque peu marquante, d’autant plus que cela ne fait que deux semaines que Google a officialisé la mort de Stadia sa propre plateforme de cloud gaming.

Les équipes ont été créées par ASUS, Lenovo et Acer, et mises à l’épreuve par les experts de Gamebench, pour prouver que les appareils sont capables de délivrer des performances de jeu constantes, et une expérience de jeu à 120 FPS et une latence au niveau des meilleurs consoles.

Les nouveaux Chromebooks sont parfaits pour jouer dans le cloud

Trois modèles composent cette famille : Acer Chromebook 516 GE, ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip et Lenovo Ideapad Gaming Chromebook.

Tous intègrent des écrans haute résolution avec des taux de rafraîchissement atteignant 120 hertz, des claviers avec éclairage RVB et fonction anti-ghosting, la prise en charge du Wi-Fi 6 ou 6E et un son immersif.

Avec Google Stadia bientôt dans l’histoire, Google s’est associé à Nvidia pour préparer les trois équipes d’ASUS, Lenovo et Acer à exécuter GeForce NOW dans son édition la plus puissante, RTX 3080. à des centaines de jeux différents avec une résolution allant jusqu’à 1600p et 120 FPS, y compris la prise en charge du ray tracing. L’application GeForce NOW est installée par défaut sur les Chromebooks de jeu.

Mais ce n’est pas tout. Google a également travaillé en étroite collaboration avec Microsoft pour inclure Xbox Cloud Gaming sur les nouveaux Chromebooks via une application Web.

Les trois équipes peuvent être achetées à partir de la fin de l’année.