Actu : voici la feuille de route d’Apple pour déplacer davantage de production d’iPhone et de Mac en dehors de la Chine

L’analyste Apple Ming-Chi Actu est sorti aujourd’hui avec quelques nouvelles prédictions sur la façon dont Apple peut continuer à réduire sa dépendance à l’égard de la Chine. Selon Actu, Apple ajuste sa « stratégie de gestion de la chaîne d’approvisionnement » en réponse à la « tendance à la démondialisation » en cours.

Sur la base de récentes enquêtes sur la chaîne d’approvisionnement, voici ce que Actu prédit…

Les changements incluent le déplacement d’une plus grande production d’iPhone vers l’Inde, ainsi que le déplacement d’une plus grande production et assemblage de MacBook vers la Thaïlande. Bien que ces déménagements prennent des années, Actu affirme que le marché américain pourrait être entièrement approvisionné par des sites d’assemblage non chinois d’ici 3 à 5 ans :

Selon le plan d’Apple, la société indienne Tata Group pourrait coopérer avec Pegatron ou Wistron à l’avenir pour développer l’activité d’assemblage d’iPhone. Plus de 80% des iPhones fabriqués en Inde (par Foxconn) sont actuellement destinés à répondre à la demande intérieure.

La coopération potentielle de Tata Group et Pegatron ou Wistron peut accélérer l’augmentation de la proportion de production d’iPhone non chinoise.

Le principal site de production de MacBook hors de Chine à l’avenir pourrait être la Thaïlande. Tous les MacBook sont actuellement assemblés à partir de sites de production situés en Chine.

À moyen terme (d’ici 3 à 5 ans), au moins le marché américain (~25 à 30 %+ des expéditions mondiales) peut être approvisionné par des sites d’assemblage situés en dehors de la Chine afin de réduire les impacts potentiels des risques politiques (par exemple, les États-Unis -Tarifs chinois).

À long terme: Les marchés non chinois seront approvisionnés par des sites d’assemblage situés en dehors de la Chine, tandis que le marché chinois sera approvisionné par des sites d’assemblage situés en Chine. Les assembleurs peuvent effectuer des NPI (introduction de nouveaux produits) en Chine et en dehors de la Chine.



Apple a subi des pressions de nombreux coins différents pour réduire sa dépendance à l’égard de la Chine. La dépendance de l’entreprise vis-à-vis de la Chine a été considérée comme un point faible majeur dans sa chaîne d’approvisionnement, en particulier au milieu des blocages COVID et des tensions géopolitiques. Apple a également été critiqué pour s’être rapproché des autorités chinoises pour des accords secrets et des investissements dans l’économie chinoise.

