Chrome est le navigateur le plus utilisé mais aussi le plus vulnérable : plus de 300 failles de sécurité en 2022

C’est de loin le navigateur Web avec le plus grand nombre de vulnérabilités.

Des millions de personnes utilisent quotidiennement le navigateur Google Chrome pour naviguer sur Internet. La plupart, cependant, ne sont pas conscients des dangers qui se cachent chaque jour lors de l’utilisation du navigateur le plus populaire au monde.

C’est ce qu’affirme l’équipe d’experts en applications axées sur la cybersécurité d’AtlasVPN, dont le dernier rapport précise que Google Chrome est, de loin, le navigateur Web avec le plus grand nombre de vulnérabilités découvertes : plus de trois cents failles de sécurité à ce jour cette année 2022. .

Plus de 3 000 vulnérabilités découvertes tout au long de son histoire

L’analyse précise qu’au 1er janvier 2022, un total de 303 vulnérabilités ont été découvertes dans Chrome, soit plus du double de celles découvertes dans Firefox et Edge (avec respectivement 117 et 103). Au total, Chrome accumule 3 159 vulnérabilités tout au long de son histoire, selon les données fournies par la base de données VulDB.

D’autres navigateurs, comme Safari et Opera, semblent être beaucoup moins touchés par les failles de sécurité. En fait, aucune vulnérabilité n’a été signalée dans Opera en 2022, et tout au long de l’histoire, il n’y a que 344 violations signalées.

Il convient de mentionner que le rapport se concentre uniquement sur le nombre total de vulnérabilités découvertes, mais ne fait pas référence à leur gravité. Il faut aussi tenir compte du fait que la grande majorité des vulnérabilités ont été corrigées.

D’autre part, étant donné que plusieurs des navigateurs analysés (dont Edge et Opera) sont développés en utilisant Chromium comme base, une partie des vulnérabilités présentes dans Chrome pourraient également affecter le reste des navigateurs.

Les spécialistes affirment l’importance de maintenir le navigateur toujours à jour, car chaque nouvelle version introduit des améliorations et des solutions aux vulnérabilités découvertes dans les éditions précédentes. De plus, il est recommandé d’être prudent avec les extensions et les add-ons, qui peuvent être une passerelle pour les attaques.

Ce phishing de Google Chrome est pratiquement indétectable : c’est ainsi que vous pouvez vous protéger du navigateur dans le navigateur

Enfin, ces chercheurs rappellent le danger des techniques de phishing si à la mode dans le monde des cyberattaques, et qui profitent normalement de l’utilisation des navigateurs web pour tenter de tromper les utilisateurs et s’emparer de leurs données.