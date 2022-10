Mosyle OneK12 unifie la sécurité et la gestion des appareils Apple pour les écoles

Mosyle de OneK12 est maintenant disponible en version bêta publique et étendue. La nouvelle plate-forme de Mosyle intègre la gestion des appareils Apple, le filtrage du contenu, la sécurité des terminaux, l’authentification unique, la gestion des applications et la gestion des salles de classe sur une seule solution axée sur Apple. La société a également annoncé plusieurs améliorations apportées à Mosyle Manager, son offre de gestion des appareils (MDM) pour les écoles K-12.

Mosyle a fait ses débuts dans l’éducation, et nous sommes profondément passionnés de faire en sorte que les enseignants, les élèves et les parents aient l’expérience la plus sûre et la meilleure possible avec leurs appareils Apple, où qu’ils aillent », a déclaré Alcyr Araujo, fondateur et PDG de Mosyle. « La capacité de OneK12 à fournir une gestion complète, un filtrage de contenu avancé et une protection robuste rend cette vision possible. Il s’attaque également à de nombreux problèmes qui affligent les écoles aujourd’hui, notamment l’accès à des contenus inappropriés, les cyberattaques et les mauvaises performances des appareils.