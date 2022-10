Vous allez vouloir le nouveau mini-tableau blanc réutilisable de Xiaomi

Le Redmi Writing Pad dispose d’un écran LCD de 8,5 pouces, est alimenté par une pile bouton qui promet une autonomie de 20 000 utilisations et intègre un stylet optique qui se fixe magnétiquement au tableau.

En plus d’avoir une large gamme de téléphones mobiles, Xiaomi dispose également d’un portefeuille d’appareils vraiment complet, parmi lesquels on peut mettre en évidence des tablettes, des haut-parleurs Bluetooth, des écouteurs sans fil ou des batteries externes. Mais, sans aucun doute, l’un des produits les plus particuliers et, en même temps, inconnus du géant chinois est ses tableaux blancs électroniques.

En ce sens, après avoir présenté le Xiaomi MIJIA LCD Small Blackboard Storage Edition en début d’année, la firme chinoise vient de lancer un nouveau mini-tableau noir réutilisable en Inde sous la marque Redmi. C’est tout ce que vous devez savoir sur le pavé d’écriture Redmi.

Bloc-notes Redmi, toutes les informations

Le Redmi Writing Pad est un tableau blanc électronique compact, car il ne pèse que 90 grammes et est fabriqué en plastique ABS. Ce mini tableau blanc est équipé d’un écran LCD de 8,5 pouces qui n’émet pas de lumière et possède une fonction qui prévient la fatigue oculaire après une longue utilisation.

Juste en dessous de cet écran, sur la lunette inférieure, on trouve un bouton orange qui nous permet d’effacer rapidement et facilement ce que nous avons écrit afin de pouvoir rapidement écrire ou dessiner autre chose. De plus, le Redmi Writing Pad a un bouton de verrouillage sur le côté qui nous permet de verrouiller le contenu et ainsi nous empêcher de supprimer accidentellement quelque chose.

Le pavé d’écriture Redmi intègre un stylet tactile sensible à la pression, quelque chose qui nous permettra de faire différents traits à la fois lors de l’écriture et du dessin, et qui peut être fixé magnétiquement sur le côté droit du tableau.

Au niveau de l’autonomie, cette nouvelle mini-ardoise Xiaomi est équipée d’une pile bouton de type CR2016 qui promet une autonomie allant jusqu’à 20 000 utilisations et est remplaçable.

Le pavé d’écriture Redmi est désormais disponible à l’achat dans la boutique officielle Xiaomi en Inde au prix de 599 roupies indiennes, environ 7,50 euros à changer et on ne sait toujours pas si cet appareil atteindra le reste des marchés.