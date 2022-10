Google vient de lancer une application spéciale pour se détendre : essayez-la gratuitement et en ligne

La dernière expérience de Google est une application qui vous permet de vous détendre en utilisant votre mobile.

De temps en temps, Google nous surprend en lançant différentes expériences pour tester certaines de ses technologies, donnant aux utilisateurs la possibilité de tester ses dernières avancées dans différents domaines. En ce sens, Google Arts & Culture est l’une des plates-formes sur lesquelles l’entreprise ose le plus expérimenter et publie de nouvelles fonctionnalités tous les quelques mois.

A cette occasion, l’entreprise a lancé une nouvelle expérience visant à vous aider à vous détendre. Son nom est « In Rhythm With Nature », et il a été développé en collaboration avec le Johns Hopkins International Mind and Arts Laboratory. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez l’essayer gratuitement à partir de n’importe lequel de vos appareils.

Au rythme de la nature : une expérience relaxante avec les sons de la nature

Comme Google lui-même l’explique dans l’annonce, l’expérience consiste à donner aux utilisateurs un outil avec lequel effectuer des exercices de relaxation et de respiration à tout moment et en tout lieu.

Pour ce faire, ce qu’ils appellent « une expérience virtuelle multisensorielle » a été développée, composée de sons, de graphismes et d’animations inspirés de la faune et de la flore.

Dès l’ouverture de l’expérience, après un bref écran de chargement, il sera possible de basculer entre les différents types d’illustrations animées de plantes qui existent, et de commencer les exercices de relaxation.

Au début, nous verrons des indicateurs qui nous encouragent à inspirer et expirer à un rythme tranquille. Selon le moment de la journée où les exercices sont effectués, les animations seront différentes.

In Rhythm With Nature vise à établir une connexion intime entre les humains et la nature à travers une série d’exercices de respiration magnifiquement conçus chronométrés par l’ouverture et la fermeture des fleurs. Essentiellement, vous respirez avec des fleurs qui s’ouvrent selon l’heure de la journée.

Les illustrations sont créées à la main par l’artiste Anna Glover, et ont ensuite été animées à l’aide d’un moteur graphique utilisé dans le développement de jeux vidéo. Différentes couleurs ont été utilisées pour représenter les niveaux d’énergie des personnes tout au long de la journée, et les effets sonores suivent le cercle des quintes, une manière d’arranger les 12 tons chromatiques selon une séquence qui peut avoir un effet relaxant sur l’esprit.

Vous pouvez tenter l’expérience via la page Arts et culture, soit via votre mobile, soit depuis votre ordinateur.