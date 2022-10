Téléphones portables avec fente pour carte microSD : meilleurs modèles de 2022

Si le stockage interne d’usine ne vous semble jamais suffisant, avec ces téléphones, vous pouvez facilement l’étendre à l’aide d’une carte microSD.

La capacité de stockage interne des téléphones portables a énormément augmenté ces dernières années, mais même 128 ou 256 Go peuvent être insuffisants pour les utilisateurs habitués à stocker des dizaines d’applications, d’images, d’audio et d’autres documents volumineux. Pour cette raison, nous souhaitons recommander les meilleurs téléphones portables dotés d’un emplacement pour carte microSD que vous pourrez acheter en 2022.

Et c’est que vous pouvez toujours utiliser une carte microSD qui étend encore la mémoire interne de l’appareil. Si vous constatez que le stockage de votre téléphone est insuffisant, il vous suffit de vous procurer une bonne carte microSD pour mobile pour profiter de cet emplacement et étendre la mémoire disponible.

Meilleurs téléphones avec carte microSD

Il y a quelque temps, connaissant la croissance du stockage interne des mobiles modernes, nous nous demandions si cela indiquerait la fin des cartes microSD. Le passage du temps a montré que ce n’était pas le cas, car bon nombre des terminaux les plus récents à arriver sur le marché ont cette spécification.

Ensuite, nous parlons des meilleurs téléphones mobiles avec un espace pour une carte microSD actuelle. Pour faire une sélection variée, nous avons choisi de sélectionner des modèles dans une large gamme de prix pour convenir à différents budgets.

Sony Xperia 5IV

Le plus courant est que les mobiles haut de gamme n’ont pas d’emplacement pour carte microSD, mais le Sony Xperia 5 IV est l’exception qui confirme la règle. Cet excellent terminal dispose d’un emplacement pour insérer une carte avec laquelle nous pouvons étendre son stockage interne jusqu’à 1 To. Et c’est tout à fait compréhensible, puisqu’il s’agit d’un mobile axé sur la création de photographies et de vidéos, il est donc entendu que nous aurons besoin d’espace à revendre.

L’achat de ce Sony Xperia 5 IV vaut également le coup pour sa taille compacte, la puissance de son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G et l’incroyable qualité de son écran OLED. De plus, il dispose d’un système photographique très avancé et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W. Si vous voulez ce mobile Sony, vous pouvez l’acheter dans des magasins comme Amazon pour un prix d’environ 1 000 euros.

Sony Xperia 5IV

SamsungGalaxy A53 5G

Un autre bon mobile avec un emplacement pour carte microSD est le Samsung Galaxy A53 5G, avec des performances équilibrées dans toutes ses sections. Que vous choisissiez la configuration de stockage de 128 Go ou de 256 Go, vous le ferez avec la tranquillité d’esprit que vous pourrez ensuite étendre jusqu’à 1 To en utilisant simplement une carte microSD. De cette façon, vous aurez toujours de la place pour stocker vos photos et installer des applications.

Comme nous vous le disions dans l’analyse du Samsung Galaxy A53, avec ce mobile vous profiterez également d’un écran Super AMOLED de très bonne qualité, de performances correctes et d’une autonomie pouvant durer jusqu’à deux jours d’utilisation. Un autre point en faveur est que son prix est déjà en baisse dans des magasins comme Amazon, PcComponentes, El Corte Inglés et le site officiel de Samsung.

SamsungGalaxy A53 5G

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro, l’un des meilleurs téléphones Redmi, dispose également d’un emplacement pour carte microSD avec lequel nous pouvons étendre le stockage interne. Au départ, vous pouvez profiter de 128 Go de mémoire, mais il peut être augmenté à 1 To si vous utilisez cet accessoire utile. En l’insérant simplement dans la fente, vous pouvez déjà résoudre le problème de l’espace.

Outre cette fonctionnalité, le terminal se démarque par sa bonne qualité de fabrication, la qualité de son écran AMOLED, et la connectivité 5G. Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez le découvrir dans notre analyse du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Ce smartphone est disponible en deux configurations différentes chez El Corte Inglés, la boutique officielle Xiaomi et Amazon, entre autres. Faites attention à son prix, car vous pouvez économiser une bonne somme si vous choisissez la bonne occasion.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

OnePlus NordCE 2 5G

Le OnePlus Nord CE 2 5G est disponible en une seule version avec 128 Go de stockage, il se peut donc qu’après quelques mois d’utilisation il vous manque un peu plus d’espace libre. Ne vous inquiétez pas, c’est un mobile avec un emplacement pour carte microSD, ce qui indique qu’il dispose d’une mémoire extensible.

De manière générale, le mobile OnePlus est un terminal très complet. Il a une bonne qualité de construction, un écran qui a fière allure, de bonnes performances et une autonomie qui ne souffre pas pour atteindre un jour et demi. Son prix de vente conseillé est de 359 euros, mais vous pouvez l’acheter moins cher sur Amazon et sur PcComponentes de manière régulière. Vous pouvez en savoir plus dans notre test du OnePlus Nord CE 2 5G.

OnePlus NordCE 2 5G

OPPO Trouver X5 Lite

L’OPPO Find X5 Lite est sans aucun doute l’un des meilleurs téléphones dotés d’un emplacement pour carte microSD. Si nous examinons sa fiche technique, nous constatons qu’il dispose d’un stockage de 256 Go, une capacité assez importante en soi. Cependant, si vous voulez encore plus d’espace, vous pouvez utiliser une carte microSD jusqu’à 1 To de mémoire.

Cet OPPO Find X5 Lite n’est pas seulement beau à l’extérieur, il est aussi beau à l’intérieur car il obtient une bonne note dans toutes les sections. Il ne manque pas d’écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz, un puissant processeur MediaTek Dimensity 900 avec modem 5G, un bon appareil photo principal et une charge rapide de 65 W. Vous avez de nombreuses options pour acheter le OPPO Find X5 Lite, comme Amazon et PcComponentes, dont le prix baisse dans certains d’entre eux.

OPPO Trouver X5 Lite

Xiaomi Redmi Note 11S

Le stockage interne du Xiaomi Redmi Note 11S peut être étendu jusqu’à 1 To, vous pouvez donc voir que vous aurez beaucoup d’espace pour installer des applications, enregistrer vos photos et télécharger des documents. Au départ, vous pouvez choisir entre 64 Go ou 128 Go de mémoire interne, mais vous savez déjà qu’avec une carte microSD, vous pouvez résoudre n’importe quel problème d’espace.

Pour environ 200 euros, ce Redmi Note 11S s’équipe d’un bon écran AMOLED 90 hertz, d’un cerveau MediaTek Helio G96, d’un appareil photo principal de 108 MP et d’une grosse batterie de 5 000 mAh. Il ne fait aucun doute que c’est l’un des meilleurs mobiles bon marché que vous puissiez acheter. Il est en vente dans la boutique officielle Xiaomi et chez les principaux distributeurs, tels que PcComponentes.

Xiaomi Redmi Note 11S

Samsung Galaxy A33 5G

Le dernier téléphone mobile doté d’un emplacement pour carte microSD que nous souhaitons recommander est le Samsung Galaxy A33 5G, dont la mémoire interne peut atteindre 1 To. Au moment de l’achat, il n’est disponible qu’en une seule version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, ce qui, soit dit en passant, est déjà beaucoup moins cher.

Dans l’analyse de ce Samsung Galaxy A33 5G, nous soulignons la qualité de son écran, les bonnes performances du processeur Samsung Exynos 1280 et le fait qu’il avait Android 12 comme système d’exploitation. De plus, avec sa batterie de 5 000 mAh, l’autonomie ne sera pas un problème. Le terminal est en vente sur le site officiel de Samsung et dans d’autres magasins populaires, comme Amazon.

Samsung Galaxy A33 5G

Meilleures cartes microSD recommandées pour les mobiles

Pour étendre la mémoire interne de votre mobile comme il se doit, vous devez non seulement disposer d’un terminal avec un emplacement pour carte microSD, mais également d’une microSD de qualité dans laquelle vous pourrez stocker les informations en toute sécurité.

Lors de l’achat, vous devez prendre en compte une série d’aspects afin de ne pas vous faire arnaquer en vous vendant une fausse carte microSD. De plus, vous devez faire attention à d’autres détails tels que la vitesse de lecture et, bien sûr, sa capacité de stockage.

Vous pouvez donc formater la carte microSD de votre Android directement depuis le mobile

Ensuite, nous vous recommandons certaines des meilleures cartes microSD que vous pouvez acheter pour votre mobile.

SanDisk Haute Endurance 64 Go

64 Go, c’est ce que possède cette carte microSD fabriquée par SanDisk. Il est préparé pour être utilisé dans des conditions difficiles, d’où son nom, High Endurance. De plus, il a une vitesse de lecture de 100 Mo par seconde et un prix plus qu’abordable.

SanDisk Haute Endurance 64 Go

Kingston Toile Go Plus

Kingston, l’une des marques de cartes microSD populaires, a ce 128 Go Canvas Go Plus dans son catalogue. Il offre des vitesses de transfert élevées, jusqu’à 170 Mégaoctets par seconde, ainsi qu’une résistance qui le protège des conditions les plus extrêmes, comme l’eau ou les rayons X.

Kingston Toile Go Plus

SanDisk Extreme Plus

Une autre des cartes microSD les plus recommandées est cette SanDisk Extreme Plus, avec une capacité de stockage de 64 Go. Ce modèle, idéal pour les smartphones Android, a une vitesse de lecture allant jusqu’à 170 Mo/s et une vitesse d’écriture de 90 Mo/s. Il prend également en charge 4K UHD avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30).

SanDisk Extreme Plus

Transcender 128 Go

128 Go de mémoire ont cette carte fabriquée par Trascend, avec une vitesse de lecture allant jusqu’à 95 Mo et une vitesse d’écriture allant jusqu’à 40 Mo. Nous pouvons également souligner que ce modèle est conforme à la norme A1 pour les applications mobiles et est compatible avec la classe de vitesse vidéo 30, V30, pour les enregistrements vidéo 4K Ultra HD.

Transcender 128 Go

Certaines de ces cartes mémoire microSD sont disponibles avec différentes capacités de stockage, vous pouvez donc opter pour un autre modèle si vous avez besoin de plus ou moins d’espace.

