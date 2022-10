Après Google Stadia, Google Stadium arrive-t-il ?

Google serait en pourparlers avec l’un des plus célèbres clubs de football anglais pour nommer son stade.

Google Stadia entrera dans l’histoire dans peu de temps et, bien qu’il n’ait pas de relation étroite au-delà du nom possible, nous avons appris aujourd’hui que l’entreprise négocierait avec une célèbre équipe de football anglaise dans le but de nommer son stade.

C’est ce que suggère le portail d’actualités sportives The Athletic, où ils assurent que les pourparlers entre Google et Tottenham Hotspur sont très avancés, et d’ici peu, Google pourrait reprendre les droits sur le nom du stade. Et, bien qu’il n’ait pas été précisé quel serait le nom du stade au cas où l’accord se concrétiserait, le nom Google Stadium semble gagner en force par rapport au reste des alternatives.

Google Stadium : le stade de Tottenham pourrait porter le nom du moteur de recherche

Si l’accord est conclu, Tottenham ne serait pas la première équipe à s’allier à une entreprise technologique, notamment en renonçant aux droits de dénomination du stade. Depuis cet été, le FC Barcelone et Spotify sont partenaires, et le stade du club catalan a été rebaptisé « Spotify Camp Nou ».

Aussi, comme l’indique 9to5Google, d’autres clubs anglais ont déjà cédé les droits de dénomination de leurs stades à des sociétés comme Emirates.

Outre Google, d’autres firmes comme FedEx seraient également en négociation avec Tottenham dans le but de parvenir à un accord. Quoi qu’il en soit, Google semble miser de plus en plus fort sur des alliances avec différentes sociétés de sport.

Elle l’a déjà fait en début d’année en s’associant à l’équipe de Formule 1 McLaren pour « tamponner » certaines de ses marques, comme Android et Chrome, sur les voitures, en plus d’équiper les pilotes d’appareils Fitbit, et le ingénieurs de l’équipe avec Pixel 6 et Pixel Buds. Désormais, l’entreprise semble vouloir se faufiler pleinement dans le monde du football, main dans la main avec l’un des clubs historiques du Royaume-Uni.