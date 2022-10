iPadOS 16.1 prévu pour un lancement fin octobre, potentiellement aux côtés de nouveau matériel

En août, Apple a annoncé que la sortie d’iPadOS 16 avait été retardée jusqu’en octobre, tandis qu’iOS 16 a été rendu public le mois dernier. Dans le même temps, nous avons entendu des rumeurs de nouveaux iPad et Mac à venir. Bloomberg Le journaliste Mark Gurman a maintenant annoncé qu’iPadOS 16.1 sera publié plus tard ce mois-ci, à temps pour les annonces de nouveaux produits.

Selon les sources de Gurman, iPadOS 16.1 (qui sera la première version d’iPadOS 16) « est sur le point de sortir la semaine du 24 octobre ». Le journaliste affirme qu’Apple veut s’assurer d’avoir corrigé tous les bugs ou problèmes majeurs avec la nouvelle version du système d’exploitation de l’iPad, qui a été critiquée en raison des instabilités rencontrées dans sa phase bêta.

Mais plus que cela, Gurman note également que la mise à jour pourrait faire allusion à de nouveaux produits à venir. Apple a déjà programmé la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2022 pour le 27 octobre. Dans le passé, la société a lancé de nouveaux produits la semaine de ses appels de résultats en octobre.

Par exemple, le MacBook Pro 2021 a été annoncé le 18 octobre et est sorti en magasin une semaine plus tard, le 26 octobre. Les rapports sur les résultats du quatrième trimestre 2021 ont été publiés deux jours plus tard, le 28 octobre. Quelque chose de similaire s’est produit avec l’iPhone 12 en 2020, qui a été annoncé en octobre. 13 et est arrivé dans les magasins le 23 octobre. Cette année-là, Apple a programmé son appel aux résultats pour le 29 octobre.

Il y a quelques semaines, le journaliste a signalé que de nouveaux produits Apple pourraient être annoncés avec un communiqué de presse sur le site Web de l’entreprise. Bien qu’Apple soit connu pour organiser ses événements spéciaux, certains nouveaux produits (généralement des mises à jour mineures) sont discrètement annoncés sur Apple Newsroom et Apple.com.

À quoi s’attendre

Selon les rumeurs, Apple devrait présenter au moins deux nouveaux modèles d’iPad ce mois-ci. Plus tôt cette année, Netcost-security.fr a révélé des détails exclusifs sur l’iPad de 10e génération. L’iPad d’entrée de gamme bénéficiera d’un nouveau design, de la puce A14 Bionic, de la 5G et d’un port USB-C. Dans le même temps, Apple prévoit de mettre à niveau l’iPad Pro avec la puce M2 plus rapide.

En ce qui concerne le Mac, la société a également travaillé sur un nouveau Mac mini, ainsi que sur des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces mis à jour, tous deux avec des variantes plus rapides de la puce M2. Ces ordinateurs pourraient également être annoncés plus tard ce mois-ci.

Cependant, ceux qui veulent voir le premier Apple Silicon Mac Pro et le casque de réalité mixte d’Apple devront peut-être attendre jusqu’en 2023.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :