Ce nouveau powerbank est minuscule mais a une capacité de 40 000 mAh

Un projet Kickstarter promet de condenser une batterie portable avec une puissance spectaculaire dans de très petites dimensions.

Il est indéniable que les batteries portables sont une grande invention. Celui de pouvoir recharger son smartphone de n’importe où, où et quand on en a besoin, est bien sûr une excellente solution (surtout pour ceux qui ont des appareils particulièrement gourmands en termes de batterie).

Chaque fois qu’il y a des nouvelles sur l’un de ces appareils, il est difficile de ne pas s’en faire l’écho, soit parce qu’ils sont parfois très utiles, soit parce qu’ils sont parfois les plus extravagants. Eh bien, si jusqu’à présent nous avions les 20 000 mAh de Xiaomi comme référence, un projet Kickstarter promet d’apporter une batterie externe de 40 000 mAh à nos domiciles comme le rapporte Gizmochina.

Ifory Power Bank, c’est le nom de ce nouveau monstre domestique

Les responsables de l’Ifory Power Bank viennent de lancer un financement participatif sur Kickstarter pour pouvoir développer leur projet, qui, soit dit en passant, prend en charge la charge rapide PD et peut alimenter jusqu’à quatre appareils simultanément. Bien sûr, c’est un appareil qui pèse le sien, presque un kilo, et qui n’est pas exactement grand. Ses dimensions sont de 12,7 x 7,18 x 6,19 centimètres.

Cette batterie externe a une capacité de 154 Wh et une charge rapide PD de 100 W, 65 ports USB-C et deux ports USB-A de 22,5 W. De la campagne Kickstarter elle-même, les responsables de cet appareil avertissent qu’il a suffisamment de puissance pour charger un iPhone 13 10 fois. De plus, l’appareil peut être rechargé en le branchant sur une prise ou en utilisant l’énergie solaire.

L’Ifory Power Bank dispose d’une lumière LED intégrée d’une puissance de 500 lumens, qui peut être utilisée comme lampe de poche ou même comme lampe de bureau. Cette lumière a trois modes de luminosité. En ce qui concerne les résistances, de la source ils soulignent qu’il résiste parfaitement aux chutes grâce à son boîtier en aluminium à deux couches. De plus, il possède la certification IP67 pour la résistance à l’eau.

À ce jour, le projet a déjà atteint et largement dépassé le financement dont il a besoin. Cependant, vous pouvez acheter une unité sur Kickstarter pour 99 $ si vous commandez maintenant. C’est 50% de réduction sur son prix d’origine, vous pourriez donc être intéressé à profiter de l’offre.