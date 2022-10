POCO F5 premières fuites : écran 120 Hz et Snapdragon 8+ Gen 1

Les détails de ce qui semble être le prochain POCO F5 ont été révélés dans la base de données IMEI, révélant des aspects très intéressants de ce que sera le prochain haut de gamme de l’entreprise.

El pasado mes de julio analizamos el POCO F4 y, como siempre que hablamos de esta marca, no pudimos sino alabar sus prestaciones y su precio (aunque, evidentemente, un gama alta por el precio al que se vende este terminal tiene que tener recortes por quelque part). Chez POCO, ils savent toujours comment fabriquer des appareils attrayants que non seulement les poches les plus confortables peuvent acheter.

Eh bien, grâce à Xiaomiui, nous avons pu savoir que les premières caractéristiques du POCO F5 ont été divulguées, parmi lesquelles deux aspects très juteux: un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour l’écran et un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ; quelque chose qui est très courant dans le haut de gamme d’aujourd’hui et que la firme n’avait pas encore adopté.

Premiers détails sur le futur POCO F5

Quelque chose qui différencie POCO des autres marques, c’est qu’ils tiennent compte de l’opinion de l’utilisateur, et bien sûr ils ne seront pas restés indifférents au fait que, puisque les POCO F4 et POCO F3 sont pratiquement identiques, de nombreux utilisateurs du modèle précédent ne l’ont pas fait. Ils ont envisagé d’acheter le suivant.

Cependant, avec les fuites de ce nouveau modèle, les changements importants que nous avons mentionnés ci-dessus apparaissent. Et ce n’est pas seulement un processeur qui pilote les bêtes haut de gamme les plus puissantes ou un taux de rafraîchissement élevé, mais il y aura aussi un écran de résolution 2K. Pour l’instant, seul le POCO F4 Pro a eu un écran avec cette résolution.

Revenant à la question des fuites, de la source, il est souligné que le POCO F4 est une version renommée du Redmi K40 et que, par conséquent, le POCO F5 pourrait bien provenir d’un autre modèle. Dans ce cas, les données trouvées dans la base de données IMEI parlent de deux smartphones : l’un de Redmi et l’autre de POCO. D’après la source, on suppose qu’il s’agit du Redmi K60 et que, par conséquent, le POCO F5 est une version renommée de ce terminal pour le marché mondial.

Du numéro de modèle, « M11A », il s’ensuit que le nom de code de ce produit est Mondrian. On dit également qu’il aura un écran de taille indéterminée avec une résolution 2K (1440×3200) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, capable d’atteindre 1000 nits de luminosité. Il est également question que le processeur sera le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, comme nous l’avons mentionné ci-dessus.

Il y a déjà une date de départ possible, pas encore confirmée

Le numéro d’identification du prochain POCO F5 qui a été vu dans la base de données IMEI est 23011311AG, que nous décomposons ci-dessous :

« 23 » fait référence à l’année 2023.

« 01 » pointe le mois de janvier comme une éventuelle présentation ou diffusion au public.

« 75 » fait référence au numéro de modèle du POCO F5, M11A selon la source.

« G » fait référence à l’appareil lancé dans le monde entier.

Maintenant, tout semble indiquer que ce POCO F5 sera d’abord introduit en Chine sous le nom de Redmi K60 selon ce qui a été vu dans les fuites. La fuite suggère que nous devrions nous attendre à ce téléphone au premier trimestre 2023. Comme toujours, nous recommandons de prendre les fuites avec un certain scepticisme ; encore plus à ce stade où nous recevons les premiers détails. Nous verrons quels autres détails nous savons au cours des prochains mois.