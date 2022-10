Apple publie iOS 16.0.3 avec des correctifs de notification, une vitesse de caméra améliorée sur iPhone 14 Pro, plus

Apple continue de corriger certains des premiers bugs affectant iOS 16 ainsi que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro. La société déploie actuellement iOS 16.0.3, qui inclut des corrections de bugs supplémentaires et des améliorations de performances pour les notifications, l’application Appareil photo, etc.

Vous pouvez mettre à jour votre iPhone vers iOS 16.0.3 en vous rendant dans l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Le numéro de build de la mise à jour d’aujourd’hui est 20A392. Il est disponible pour tout iPhone capable d’exécuter iOS 16, y compris l’iPhone 8 et les versions ultérieures.

Les notifications d’appels entrants et d’applications peuvent être retardées ou ne pas être livrées sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Un faible volume du microphone peut se produire pendant les appels téléphoniques CarPlay sur les modèles d’iPhone 14.

L’appareil photo peut être lent à se lancer ou à basculer entre les modes sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

La messagerie se bloque au lancement après avoir reçu un e-mail mal formé.

La mise à jour d’aujourd’hui intervient après qu’Apple a publié iOS 16.0.2 vers la fin du mois de septembre. Cette mise à jour a résolu les alertes de copier-coller ennuyeuses, le problème de tremblement de l’appareil photo pour l’iPhone 14 Pro, et plus encore. Apple continue également de tester en version bêta iOS 16.1 avec les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique, en se concentrant principalement sur les nouvelles fonctionnalités.

L’une des choses les plus importantes que nous surveillons est de savoir si iOS 16.0.3 répond ou non aux plaintes relatives à la durée de vie de la batterie qui affluent actuellement de la part de nombreux utilisateurs d’iPhone. Comme nous l’avons détaillé il y a quelques semaines, iOS 16 a eu un impact significatif sur la durée de vie de la batterie de la majorité des utilisateurs d’iPhone, y compris les nouveaux modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro.

Vous avez repéré des changements dans la version actuelle d’iOS 16.0.3 ? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter @Netcost-security.fr. Restez à l’écoute pour notre couverture pratique complète avec les nouvelles versions ici à Netcost-security.fr aujourd’hui et le reste de la semaine.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :