Ce Samsung Galaxy 2020 haut de gamme abordable reçoit également la mise à jour Android d’octobre

Cette mise à jour concerne la version 4G du Galaxy S20 FE avec la version de firmware G780GXXU3CVI4 et la variante 5G dudit terminal avec le numéro de build G781BXXU4FVI4.

Samsung continue de déployer la mise à jour Android d’octobre sur tous les téléphones de son catalogue, aussi bien les plus récents que ceux qui sont sur le marché depuis un moment.

Une bonne preuve en est que, comme le confirme le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à mettre à jour son Galaxy haut de gamme abordable de 2020, le Samsung Galaxy S20 FE, avec le correctif de sécurité d’octobre 2022.

La mise à jour Android d’octobre atteint le Samsung Galaxy S20 FE

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’octobre sur le Samsung Galaxy S20 FE 4G avec chipset Snapdragon en Australie, en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines et sur le Galaxy S20 FE 5G dans un grand nombre de pays européens, dont l’France, la France, l’Allemagne et le Portugal. , l’Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse ou la République tchèque.

Cette nouvelle version logicielle arrive sur le Galaxy S20 FE 4G avec la version de firmware G780GXXU3CVI4 et le Galaxy S20 FE 5G avec le numéro de build G781BXXU4FVI4. Dans les deux cas, cette mise à jour inclut le dernier correctif de sécurité Android d’octobre, qui corrige plus de quatre douzaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige quelques bugs généraux et améliore les performances et la stabilité de l’appareil.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est arrivé sur le marché à la mi-2020 avec Android 10, début 2021, il a été mis à jour vers Android 11 avec One UI 3, et plus tôt cette année, il a reçu One UI 4 basé sur Android 12.

Pour sa part, le Samsung Galaxy S20 FE 4G avec un processeur Snapdragon a atterri sur certains marchés l’année dernière avec Android 11 à bord et a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 au début de 2022.