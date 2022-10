Le port USB-C de l’iPhone 15 « est essentiellement un verrou », déclare Gurman

Un port USB-C pour iPhone 15, à la place d’un port Lightning, est « essentiellement un verrou », déclare Mark Gurman dans son dernier Allumer bulletin.

Il a été largement spéculé qu’Apple choisira l’iPhone 15 pour effectuer le changement, un an avant qu’il ne devienne obligatoire pour tous les smartphones vendus dans l’Union européenne, mais la déclaration de Gurman est la plus forte que nous ayons vue à ce jour…

Arrière plan

Apple a toujours suivi sa propre voie sur les connecteurs iPhone, ce qui s’est avéré un avantage dans le passé. Lorsque la norme de l’industrie était microUSB – une prise et un port unidirectionnels qui étaient presque universellement détestés pour être difficiles à insérer – Apple avait le bien meilleur port Lightning bidirectionnel.

Cependant, le redoutable port microUSB a été remplacé par USB-C, qui est aussi facile à utiliser qu’un port Lightning. Apple a été l’un des premiers à adopter ce port sur les MacBook, et la plupart de ses iPad ont remplacé Lightning par USB-C. Le connecteur Lightning de l’iPhone est désormais une anomalie dans la gamme. De nombreux propriétaires d’Apple apprécieraient de pouvoir utiliser des chargeurs et des câbles USB-C pour tous leurs appareils.

Apple sera également effectivement contraint de passer à l’USB-C pour sa gamme d’iPhone 2024, car c’est l’année au cours de laquelle il deviendra une obligation légale pour tous les smartphones vendus dans les 27 pays de l’UE. Bien qu’il soit théoriquement possible qu’Apple puisse passer au port USB-C uniquement sur les modèles d’iPhone européens, ce serait une complication inutile, et il semble beaucoup plus probable que cela fasse le changement dans le monde entier.

Port USB-C de l’iPhone 15

L’exigence légale entrerait en vigueur avec l’iPhone 16 en 2024, mais il y a eu des rapports répétés selon lesquels Apple prévoit de faire le changement un an plus tôt, dans l’iPhone 15.

L’analyste Ming-Chi Actu a déclaré en mai que les recherches sur la chaîne d’approvisionnement indiquaient qu’Apple passerait de Lightning à USB-C au cours du second semestre 2023. Bloomberg a rapporté le même mois qu’Apple testait en interne une conception d’iPhone avec un port USB-C, mais a seulement déclaré que 2023 serait le le plus tôt que l’entreprise ferait le changement.

Cependant, Mark Gurman du journal va plus loin que cela dans son dernier Allumer bulletin.

Apple s’est préparé à cette loi. Je pense que la société dépassera même facilement la date d’échéance avec ses produits les plus visibles. L’iPhone 15 est essentiellement un verrou pour obtenir l’USB-C à l’automne 2023, battant le mandat d’un an.

D’autres possibilités subsistent

Bien que la nouvelle loi soit claire, elle propose quelques solutions de contournement. Apple pourrait techniquement répondre à l’exigence de permettre aux iPhones d’être chargés via USB-C en incluant un adaptateur USB-C-to-Lightning dans le pack – mais cela ne semble pas probable.

Certains ont également suggéré que la société de Cupertino pourrait prendre l’échéance de 2024 pour passer à un iPhone entièrement sans port, qui ne peut être rechargé que sans fil. Cela serait à nouveau conforme à la loi, car cela ne s’applique qu’aux appareils prenant en charge la charge filaire. Mais alors que la plupart des consommateurs seraient probablement satisfaits de la recharge sans fil et du transfert de données, il y a encore des professionnels qui utilisent l’iPhone dans leurs flux de travail et qui veulent les transferts de données et la recharge les plus rapides possibles.

AirPods, Magic Mouse, Magic Keyboard, Magic Trackpad

Comme nous l’avons noté, l’exigence s’applique également à une large gamme d’autres produits, ce qui – pour Apple – indiquerait passer à la charge USB-C pour les AirPods, Magic Mouse, Magic Keyboard et Magic Trackpad.

Gurman souligne que la loi ne s’applique qu’aux Nouveau Apple est donc libre de continuer à vendre tous les modèles alimentés par Lightning existants aussi longtemps qu’il le souhaite. Mais dès qu’il produit un modèle mis à jour, l’exigence de charge USB-C entre en jeu. On ne sait pas quand Apple choisirait de mettre à jour ses périphériques d’entrée Mac, donc ceux-ci pourraient bien passer à USB-C à une date ultérieure.

Rendu : Concepts iPhone

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :