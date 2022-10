Ainsi, vous pouvez récupérer des photos supprimées par erreur de votre mobile Android

Découvrez une application avec laquelle vous pouvez récupérer facilement et rapidement vos photos, messages, contacts et tout supprimés par erreur.

Actuellement, nous menons tous un style de vie plus accéléré qu’il y a des années, nous avons des journées pleines de tâches et d’activités avec lesquelles les heures de la journée semblent peu nombreuses. À première vue, on peut dire que nous sommes beaucoup plus productifs, mais l’un des plus gros problèmes de cette vie trépidante est que nous commettons des erreurs à la hâte, un exemple clair est celui de supprimer accidentellement des photos ou des fichiers de notre mobile dispositifs.

Sur nos appareils mobiles, nous avons des centaines, voire des milliers de photos qui ont une valeur sentimentale importante, c’est pourquoi il est possible de récupérer des photos supprimées d’un mobile Android. Il existe plusieurs façons de le faire, peu importe si les photos ont été supprimées par accident, en raison d’une panne de votre mobile, parce que votre enfant jouait, ou vous avez simplement regretté de les supprimer, jetez un œil aux options suivantes pour récupérer vos photos supprimées Photos.

Ainsi, vous pouvez récupérer des photos supprimées avec UltData pour Android sans racine

Il existe une grande variété de méthodes pour récupérer des photos supprimées sur Android, mais cela n’indique pas que vous pouvez toutes leur faire confiance. Nous allons donc vous proposer un outil qui permet de récupérer des photos sans root de manière rapide et intuitive. Il s’agit d’UltData pour Android, avec lui vous pourrez analyser plus de 1 000 photos que vous avez récemment supprimées sur votre mobile Android, en quelques secondes et ainsi sélectionner facilement les photos que vous souhaitez récupérer.

Le moment est venu de récupérer vos photos, pour ce faire vous devrez suivre une série d’étapes que nous vous expliquerons sous peu.

1. Tout d’abord, vous devez télécharger et installer UltData pour Android.

2. Lancez le programme et choisissez l’option « Récupérer les données perdues », puis connectez votre mobile à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB.

3. Il est temps d’activer le débogage USB. Cliquez sur « Chargement USB » et sélectionnez « Utiliser USB pour transférer des fichiers ».

4. Allez dans « Paramètres », recherchez « nombre de » et choisissez « Numéro de série » dans le résultat, puis appuyez dessus 7 fois.

5. Par la suite, une fenêtre apparaîtra pour autoriser votre appareil, cliquez sur « Accepter ». S’il n’apparaît pas sur votre écran, cliquez sur « Reshow » dans le programme.

6. Dans cette étape, vous devez choisir le type de fichiers que vous souhaitez récupérer, puis cliquer sur « Démarrer ».

7. Lorsque la numérisation du fichier est terminée, vous pourrez voir vos photos ou tout fichier que vous avez choisi à l’écran. De plus, dans le cas des photos, vous pouvez accéder à un aperçu avant de les récupérer. Une fois que vous êtes sûr, sélectionnez les photos que vous souhaitez récupérer, puis cliquez sur « Récupérer ».

8. Comme si cela ne suffisait pas, vous disposez d’une option qui vous permet d’augmenter la résolution de vos photos récupérées.

De plus, avec UltData pour Android, il est non seulement possible de récupérer des photos, mais vous pouvez également le faire avec des contacts, des messages, l’historique des appels, des vidéos, des audios et des documents.

Récupérer gratuitement des photos supprimées par erreur

Afin de récupérer des photos supprimées de votre mobile Android, vous devrez utiliser l’outil de corbeille, mais vous devez avoir l’option de sauvegarde activée, sinon il sera impossible de récupérer vos photos ou vidéos.

Si votre sauvegarde est active, voici les étapes à suivre pour récupérer vos photos :

Ouvrez l’application galerie de votre mobile. Appuyez sur l’icône de menu en bas à droite de l’écran. Allez dans la section « Corbeille ». Ici, vous verrez toutes les photos supprimées, appuyez sur celles que vous souhaitez récupérer. Pour terminer, appuyez sur le bouton « Restaurer » et attendez que le processus se termine.

Une fois cela fait, les photos que vous aurez récupérées seront à nouveau disponibles dans la galerie de votre mobile.

UltData pour Android VS gratuitement

UltData pour Android est un outil beaucoup plus facile et rapide à utiliser, d’autant plus qu’il vous montre étape par étape et de manière intuitive le processus pour récupérer vos photos. Un autre avantage est que vous pouvez récupérer toutes sortes de fichiers supprimés de votre mobile Android en quelques clics seulement. De plus, comme nous en avons discuté précédemment, cela vous permet d’augmenter la résolution de vos photos récupérées.

Quant au formulaire gratuit, comme son nom l’indique, il n’a aucun coût et vous n’avez besoin que de votre mobile. La mauvaise chose est que vous devez avoir la sauvegarde active sur votre mobile ou ce sera impossible, en plus, vous devez passer un peu plus de temps et ne pas faire d’erreurs dans le processus.

Enfin, il faut savoir qu’avec UltData pour Android, en plus de récupérer des photos Android supprimées sans root, il est possible de récupérer des données WhatsApp, récupérer des données Android perdues, restaurer l’historique WeChat sur Android, restaurer les chats WhatsApp Business et même restaurer les données Google Drive .