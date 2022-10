Google partage les premières photos prises avec le nouveau "super-zoom" du Pixel 7 Pro

Le Pixel 7 Pro apporte de grandes améliorations à son appareil photo, et Google nous permet de les voir aujourd’hui dans les moindres détails.

Des deux modèles qui composent la famille Google ixel 7, le Pixel 7 Pro est le modèle qui conserve les plus grandes avancées en matière de photographie, grâce à des capteurs renouvelés et de nouvelles techniques visant à améliorer les photographies dans certaines situations.

Tout semble indiquer que les premières analyses de l’appareil photo du Pixel 7 Pro prendront du temps. En attendant, Google a voulu anticiper ce que son nouveau mobile star est capable de faire, grâce à une galerie d’images qui teste le système de zoom jusqu’à 30 incréments inclus dans le Pixel 7 Pro.

Les caméras du Pixel 7 Pro, testées

Google a décidé d’emmener le Pixel 7 Pro dans plusieurs endroits différents aux États-Unis, pour tester les nouveaux capteurs intégrés au Pixel 7 Pro et la façon dont l’appareil photo principal et le téléobjectif fonctionnent ensemble grâce à des techniques de fusion.

La société a partagé plusieurs images différentes, avec différents niveaux de grossissement entre 1x et 30x. N’oubliez pas que le Pixel 7 Pro utilise une combinaison de matériel et de logiciel pour essayer de fournir la meilleure qualité d’image possible à l’une des distances focales prises en charge par son système de caméra. De plus, cette génération a inclus de nouvelles fonctionnalités telles qu’une fonction de mise au point stabilisée qui s’avère pratique lors d’un zoom au-delà de 20x.

En l’absence de test du Pixel 7 Pro et de ses caméras, la vérité est que, sur le papier, les améliorations promettent. Non seulement à cause des nouveaux capteurs téléobjectif et ultra grand-angle que l’appareil intègre, mais à cause de toutes les améliorations que Google a intégrées au logiciel, et des avancées que le processeur Tensor G2 devrait apporter avec lui en matière de traitement photo.

Galerie de photos avec Pixel 7 Pro