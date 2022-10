Neuf téléphones Android qui méritent de revenir

Les utilisateurs de Reddit parlent des modèles Android qui méritent le plus d’avoir une version renouvelée.

À présent, tout le monde sait que la plus grande communauté d’utilisateurs d’Android au monde se trouve sur Reddit. Il n’y a pas si longtemps, nous parlions déjà d’eux et de la compilation des pires téléphones de l’histoire que les utilisateurs de Reddit ont créés tout au long d’un fil intéressant.

Eh bien, nous avons trouvé un autre fil très intéressant sur Reddit où l’on demande aux utilisateurs quel téléphone Android du passé devrait être modernisé et ramené. C’est curieux de voir les réponses des utilisateurs, il y a des modèles qu’on ne s’attendait pas à voir. Il y en a aussi d’autres dont on se souvient affectueusement, ce qui fait tout son sens dans le monde qu’ils apparaissent ici.

Les téléphones Android qui devraient être sauvés de l’oubli selon Reddit

Les réponses, comment pourrait-il en être autrement, sont nombreuses et variées. Cependant, la présence d’une marque historique qui semble être tombée dans l’oubli total est très frappante : HTC. Fait intéressant, le téléphone le plus voté par les utilisateurs de Reddit pour le ressusciter d’entre les morts est le HTC One.La firme taïwanaise et l’un de ses derniers fleurons ont reçu beaucoup d’amour.

Mais les compliments à HTC ne s’arrêtent pas là. Le HTC EVO et EVO 3D ont également été cités comme deux modèles que de nombreux utilisateurs souhaiteraient voir modernisés. N’oubliez pas que pendant longtemps HTC s’est assis sur le trône d’Android et, bien qu’il l’ait perdu plus tard, il s’est battu très fort pour revenir dans l’écart.

Deux autres téléphones que les utilisateurs de Reddit voudraient revoir sont les originaux Motorola Moto X et Motorola Moto G. J’ai moi-même eu l’un de ces premiers Moto G, donc je comprends plus qu’assez qu’ils veulent le récupérer. Et même si je n’ai jamais possédé de Moto X, c’était à l’époque l’un des modèles haut de gamme les plus ambitieux et les plus abordables. Seuls de bons mots sont entendus de ce Moto X.

Sony a également reçu une partie du support des utilisateurs, qui ont fortement mentionné le Sony Xperia Z3 Compact et le Sony Xperia Play. Le Z3 Compact était l’un des meilleurs modèles haut de gamme petit format en mémoire, et le Xperia Play était l’un des pionniers des smartphones pour gamers. Ces terminaux sont à la mode aujourd’hui grâce à des appareils comme le Nubia RedMagic 7, ou le Black Shark 5 Pro. En effet, avec la mode du gaming, il est incompréhensible que Sony ne relance pas le Xperia Play.

LG et son G2, avec son clavier arrière mythique (et considéré comme l’un des meilleurs haut de gamme de tous les temps) ont également reçu de nombreux éloges de la part des utilisateurs de Reddit. Beaucoup de ceux qui ont eu ce terminal disent qu’ils ont dû l’abandonner avec chagrin, et aimeraient bien avoir une version modernisée. Bien sûr, avec LG hors du marché des smartphones, les choses sont très compliquées.

Enfin, le Google Nexus 6P a également reçu beaucoup de support de la part des utilisateurs. Ce qui était le haut de gamme de Google fabriqué par Huawei est resté dans les mémoires comme l’une des meilleures expériences utilisateur de la gamme Nexus.

C’est ce que disent les utilisateurs de Reddit, donc leurs points de vue peuvent ne pas correspondre aux vôtres. Bien sûr, on ne peut nier que bon nombre de ces modèles mythiques modernisés donneraient beaucoup à dire.