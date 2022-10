Comme un réalisateur : les meilleures astuces pour enregistrer au ralenti avec son mobile

Nous vous donnons quelques astuces simples pour réaliser des vidéos encore meilleures avec la fonction ralenti de votre mobile.

L’application Appareil photo de votre mobile cache des fonctions très intéressantes qui peuvent vous aider à prendre des photos et des vidéos plus originales. L’un des plus courants est l’enregistrement vidéo au ralenti, qui permet de ralentir la vitesse de l’enregistrement pour capturer de très belles vidéos qui impressionneront si vous savez capturer le moment parfait. Fondamentalement, l’appareil photo du téléphone augmente considérablement le nombre d’images qu’il capture chaque seconde.

La plupart des téléphones mobiles actuellement sur le marché disposent de cet outil pour enregistrer au ralenti, certains d’entre eux vont même plus loin et proposent un enregistrement au super ralenti. Nous vous avons déjà expliqué comment enregistrer des vidéos au ralenti avec votre mobile, il est donc maintenant temps de vous donner plusieurs astuces pour améliorer l’enregistrement et que les vidéos que vous obtenez soient parfaites.

Meilleures astuces pour enregistrer des vidéos au ralenti

Souvent, par ignorance ou parce que nous ne passons pas de temps à essayer de nouvelles choses, nous nous limitons à utiliser la caméra vidéo mobile en mode de base. Cependant, avec le ralenti, nous pouvons en tirer beaucoup plus et nous obtiendrons de très belles vidéos pour notre album personnel et aussi pour les réseaux sociaux. Si vous activez ce mode et appliquez les astuces suivantes, vos vidéos au ralenti seront encore meilleures.

choisissez le moment parfait

Un élément clé lors de l’enregistrement de vidéos au ralenti est de savoir choisir le moment idéal que vous allez capturer. Il est important qu’il y ait du mouvement, car de cette façon, le ralenti est beaucoup mieux apprécié et la magie de ce type de vidéo est davantage transmise.

Cela se voit clairement dans les vidéos au ralenti réalisées lors d’événements sportifs, tels que des matchs de football. Grâce au ralenti, les mouvements sont plus spectaculaires et on voit aussi plus clairement ce qui s’est passé. En plus du mouvement des personnes, le mouvement de l’eau est également impressionnant lorsqu’on l’enregistre au ralenti.

Par conséquent, lorsque vous souhaitez enregistrer une vidéo de ce style, sélectionnez la cible qui apparaîtra à l’écran et préparez le mobile. Une seconde avant le début de l’action, c’est quand il faut appuyer sur le déclencheur pour que tout soit enregistré. De plus, pour que la touche magique et imposante ne soit pas perdue, il est également recommandé que les vidéos au ralenti ne durent que quelques secondes, n’en abusez pas avec le temps.

Configurez correctement les paramètres

Lors de l’activation du mode ralenti, il est possible que le terminal vous permette de sélectionner certains paramètres d’enregistrement. Par exemple, le nombre d’images par seconde que la caméra capturera, quelque chose qui affectera directement l’apparence de la vidéo finale. Comme nous le disons, la possibilité de choisir certains paramètres n’est disponible que sur les modèles de certaines marques, pas toutes.

Utilisez un trépied ou similaire

L’une des recommandations les plus courantes lors de la prise de photos et de vidéos est d’utiliser un trépied, car ce simple accessoire peut complètement changer la qualité des résultats. Il est essentiel pour prendre de bonnes photos avec votre mobile bon marché, et aussi pour enregistrer des vidéos au ralenti beaucoup plus stables. Sans aucun doute, avec un trépied, vos vidéos auront un aspect plus professionnel.

S’il n’y a pas de lumière naturelle, qu’elle soit artificielle

Un autre aspect que vous devez prendre en compte est l’éclairage, il est essentiel que la scène que vous allez enregistrer soit bien éclairée. Par conséquent, si vous avez l’intention de faire la vidéo la nuit, nous vous recommandons d’utiliser une source de lumière externe afin que la caméra puisse mieux capturer les détails.

Si vous comparez une vidéo au ralenti la nuit avec et sans lumière, vous verrez que la première sera beaucoup plus nette et les couleurs auront une représentation plus fidèle des couleurs. En fin de compte, la qualité des vidéos au ralenti est meilleure lorsque la scène est éclairée. Si vous photographiez en plein jour, vous n’aurez pas ce problème.

Confirmez que votre mobile dispose d’un espace libre

L’une des caractéristiques des vidéos au ralenti est qu’elles occupent beaucoup d’espace, vous devez donc en tenir compte avant d’appuyer sur l’obturateur. Si votre mobile manque d’espace libre pendant l’enregistrement, la vidéo sera coupée et vous n’aurez pas fini de capturer tout ce que vous vouliez.

Pour cette raison, avant de commencer à enregistrer, entrez dans la section de stockage du terminal et vérifiez que vous disposez d’un espace libre pour effectuer l’enregistrement sans problème. Sans aucun doute, cette astuce peut enlever de nombreux maux de tête.

La touche finale : le son

La dernière chose à faire lors de l’enregistrement d’une vidéo au ralenti est de choisir le son qui l’accompagnera bien. Et c’est que ce type de vidéo n’a pas d’audio, c’est donc vous qui devez choisir si vous voulez la laisser sans son ou utiliser une application de montage vidéo sur votre mobile pour mettre une chanson en arrière-plan.