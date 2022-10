Avec cette application, vous pouvez regarder gratuitement toutes les chaînes de télévision sur votre mobile Android

Nous vous montrons comment vous pouvez regarder toutes les chaînes de la TNT gratuitement et légalement sur votre mobile Android grâce à l’application TDT Channels.

Les grandes chaînes de télévision généralistes telles que TVE, Antena 3 ou Telecinco ont leurs propres applications mobiles à travers lesquelles vous pouvez accéder à leur programmation en direct, mais la plupart d’entre elles regorgent de publicité et, de plus, il est gênant de devoir installer plusieurs applications pour regarder la télévision via votre smartphone.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications pour regarder la télévision sur votre mobile Android, mais, sans aucun doute, la plus simple et la plus complète de toutes celles que nous avons essayées est TDT Channels, une application que nous sommes va vous parler de parler ensuite.

Avec TDT Channels, vous pouvez regarder toutes les chaînes TNT gratuitement et sans publicité

TDT Channels est une application open source gratuite sans publicité et sans achats intégrés créée par le développeur français Marc Vila qui vous donne accès à toutes les chaînes de télévision et de radio qui diffusent via la TNT.

Cette application n’est pas disponible sur le Play Store, mais vous pouvez la télécharger sur votre mobile Android au format APK et l’installer en toute tranquillité, car elle est totalement fiable et exempte de virus.

Pour télécharger et installer l’application TDT Channels sur votre smartphone Android, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez au site officiel de TDT Channels depuis le navigateur de votre smartphone

Cliquez sur le bouton avec l’icône de la tête androïde

Faites défiler vers le bas et dans la section Télécharger TDTChannels cliquez sur le lien de téléchargement de la dernière version disponible

Appuyez sur le bouton Télécharger puis sur le bouton Ouvrir

Dans la fenêtre d’installation, cliquez sur l’option Installer

La première fois que vous ouvrez l’application TDT Channels, un message apparaît vous indiquant qu’il s’agit d’une application open source financée par des dons et vous donne la possibilité de collaborer au projet en cliquant sur le bouton Je veux faire un don ! ou déclinez cette possibilité en cliquant sur l’option Après.

Une fois entré dans Chaînes TDT, vous verrez toutes les chaînes de télévision TNT organisées par catégories thématiques : généralistes, informatives, sportives et enfants ou par Communauté Autonome.

Pour commencer à regarder une chaîne, il vous suffit de cliquer dessus et de sélectionner le type de diffusion que vous souhaitez diffuser. Depuis cet écran, vous avez également accès à un guide de programmation complet avec les programmes qui vont être diffusés sur la chaîne sélectionnée tout au long de la journée en cours.

De plus, TDT Channels vous permet de filtrer les chaînes afin que l’application ne vous montre que ce qui vous intéresse le plus, ce que vous pouvez faire de la manière suivante :

Sur l’écran principal de TDT Channels, cliquez sur l’icône avec le symbole de filtre qui apparaît dans la partie supérieure droite de l’application

Par défaut, toutes les catégories marquées apparaîtront, vous devrez donc décocher toutes celles que vous ne souhaitez pas voir apparaître.

Une fois cela fait, cliquez simplement sur le bouton OK qui apparaît en bas pour que les modifications soient enregistrées

Mais ce n’est pas tout, car avec cette application, vous pouvez également enregistrer des chaînes en tant que favoris pour y accéder plus rapidement.

Pour enregistrer une chaîne en tant que favori, il vous suffit d’effectuer les étapes suivantes :

Ouvrez l’application TDT Channels sur votre mobile Android

Entrez la chaîne de télévision ou de radio que vous souhaitez enregistrer en tant que favori

Cliquez sur l’icône du cœur qui se trouve dans la partie supérieure droite de l’application

Une fois cela fait, vous pourrez accéder à toutes les chaînes que vous avez enregistrées en tant que favoris simplement en cliquant sur le bouton en forme de cœur qui apparaît en haut de l’écran principal des chaînes TDT.