La science a parlé : s’endormir avec son portable nuit au sommeil

Une revue de plus de 20 études révèle l’unanimité des scientifiques pour déclarer que l’utilisation du téléphone avant le coucher nuit fortement à notre hygiène de sommeil et à notre santé.

Si je réunissais tous ceux d’entre vous qui lisez cet article en ce moment dans une pièce et que je vous demandais de lever la main vers ceux d’entre vous qui dorment en regardant leur téléphone portable, une grande majorité le ferait sûrement. Et si je demandais à ceux qui ne se sont pas levés s’ils laissent leur téléphone sur la table de chevet ou près du lit avant de se coucher, la majorité de ce groupe dirait oui.

Eh bien, il faut savoir qu’un test de plus de 20 études menées dans différentes universités du Royaume-Uni à cet égard révèle l’unanimité parmi les scientifiques lorsqu’il s’agit de déterminer que s’endormir avec un téléphone portable à la main ou à proximité affecte négativement le sommeil. Ce n’est pas la première fois que l’on parle des smartphones et de la santé, notamment de la santé mentale des plus petits. Eh bien, pour les moins jeunes, cela fait aussi des ravages.

Entre autres choses, l’étude révèle qu’il existe des preuves cohérentes et assez solides montrant que les appareils électroniques affectent la quantité et la qualité de notre sommeil nocturne et nous rendent moins productifs pendant la journée. La simple présence d’un smartphone dans la chambre nous est déjà préjudiciable, comme nous le disions plus haut.

Smartphones et endormissement : une mauvaise combinaison

Mettons une chose au clair : le sommeil est vital pour notre santé, physique et mentale. Elle est encore plus déterminante pour le développement des enfants. Les appareils mobiles et les tablettes sont devenus des objets omniprésents dans nos heures de veille, ainsi que dans nos chambres.

De nombreux utilisateurs vérifient leur téléphone avant de se coucher : ils consultent les réseaux sociaux, regardent des séries sur des plateformes de streaming, et même laissent le téléphone près du lit tout en écoutant un podcast pour les aider à s’endormir. Je fais moi-même partie de ce dernier groupe.

Cela nous a conduits à tomber dans un cycle difficile à briser, ce qui est tout sauf bénéfique pour notre hygiène générale du sommeil. Il est également très préjudiciable à notre santé mentale et physique à l’âge adulte.

Les préadolescents sont le groupe le plus puni, cependant. Les enfants de dix ans et plus perdent de huit à neuf heures de sommeil chaque semaine. L’une des études faisant partie de l’test souligne la montée en puissance de TikTok et d’Instagram en tant que plateformes axées sur les plus jeunes. Les deux réseaux sociaux sont tenus pour responsables d’avoir instillé en eux une peur de manquer quelque chose qui les exclut du courant dominant de leur groupe d’âge.

Le principal effet secondaire du manque de sommeil est le risque élevé de tomber dans la dépression. Des données obtenues auprès de centaines d’adolescents ont révélé que ceux qui utilisent le plus les réseaux sociaux avant d’éteindre la lumière éprouvent plus de difficultés à dormir, ce qui est fortement lié à des problèmes de santé mentale.

C’est une sorte de réaction en chaîne : les jeunes passent plus d’heures éveillés, ce qui les amène à avoir plus de symptômes dépressifs que ceux qui n’utilisent pas les réseaux sociaux avant de se coucher. Ces effets peuvent également se traduire par de moins bons résultats scolaires selon une étude menée par l’Université de Pittsburgh.

Les principaux effets du manque de sommeil sur votre corps

Il existe une documentation abondante de toutes sortes sur la privation de sommeil, mais dans ce cas, nous allons regarder un article informatif publié dans Healthline pour comprendre comment le manque de sommeil nous affecte :

Problèmes de mémoire : c’est pendant le sommeil que le cerveau crée des connexions entre les souvenirs qui nous aident à traiter l’information et à l’intérioriser. Un mauvais sommeil a un impact énorme sur la mémoire à court et à long terme.

Il est difficile de penser et de se concentrer : la concentration, la créativité et la capacité à résoudre des problèmes sont des caractéristiques qui sont grandement affectées lorsque nous ne nous reposons pas suffisamment.

Les sautes d’humeur : comme nous l’avons déjà dit, dormir peu peut contribuer à tomber dans la dépression. De plus, on peut avoir des réactions disproportionnées et il faut beaucoup moins de temps pour se fâcher.

Nous pouvons subir et provoquer des accidents : le manque de sommeil nous rend moins conscients de notre environnement, qui peut être particulièrement dangereux dans la rue ou sur notre lieu de travail.

Le système immunitaire est affaibli : nos défenses contre les maladies courantes sont beaucoup plus faibles, nous pouvons donc tomber malades beaucoup plus facilement.

Hypertension artérielle : Dormir moins de cinq heures chaque nuit contribue au risque d’hypertension artérielle, ce qui peut entraîner des problèmes cardiaques.

Risque de diabète : le manque de sommeil affecte également la libération d’insuline dans le corps. Sans cette hormone, nous ne pouvons pas naturellement abaisser le taux de sucre dans le sang, ce qui augmente le risque de diabète de type 2.

Gain de poids : Dormir peu influence également les signaux chimiques que notre cerveau reçoit pour déterminer que nous sommes déjà rassasiés. Sans ces signaux, il y a un plus grand risque de manger plus que nécessaire et de façon régulière.

Faible désir sexuel : La libido des personnes qui ne dorment pas bien est généralement faible. Les niveaux de testostérone et de progestérone diminuent avec la privation de sommeil.

Risque de maladies cardiovasculaires : il est directement lié à l’hypertension. Nous sommes plus susceptibles d’avoir des maladies cardiovasculaires avec une pression artérielle élevée, également dérivée du manque de sommeil.

Mauvais sens de l’équilibre : dormir trop peu d’heures nous rend plus susceptibles d’avoir des accidents au quotidien.

Existe-t-il une solution ?

La principale solution serait de faire preuve de bon sens et de laisser le téléphone (ou la tablette) dans une autre pièce avant d’aller se coucher. Mais comme le bon sens est le moindre des sens et que les constructeurs le savent déjà, il existe des fonctionnalités comme Android Rest Mode pour l’alléger un peu.

Pourquoi le pallier ? Car, selon une étude menée par l’université de Copenhague, la lumière bleue des écrans retarde la libération de mélatonine dans notre organisme. Cette hormone est responsable du contrôle de notre cycle de sommeil.

En plus de cela, vous pouvez également activer le mode Ne pas déranger. De cette façon, nous ne recevrons pas de sons ou de vibrations à chaque fois que le téléphone recevra une notification. Nous ne serons pas non plus avertis des appels téléphoniques, ce qui réduit la tentation de décrocher le terminal à chaque fois que nous l’entendons vibrer.

Enfin, la même étude de l’Université de Copenhague à laquelle nous avons fait référence plus tôt apporte de bonnes nouvelles : il ne faut qu’un mois pour inverser les effets négatifs que nous avons décrits jusqu’à présent. Nous savons que c’est difficile, mais limiter l’utilisation du téléphone pendant ces quatre semaines peut être vital pour retrouver un sommeil de qualité.