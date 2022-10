Google Play héberge plus d’un million d’applications abandonnées, dont beaucoup proviennent de Chine et de Russie

Plus d’un million d’applications sur Google Play uniquement n’ont pas reçu de mises à jour depuis deux ans ou plus, elles sont donc considérées comme abandonnées. La plupart viennent de Russie et de Chine.

Des milliers d’applications sont téléchargées chaque jour sur le Google Play Store. Le succès de tous est incertain, imprévisible et inégal : certains décollent aussi vite que celui qui émule le Dynamic Island d’iOS 16, qui a déjà atteint le million de téléchargements. D’autres essaient de rester à flot, pour finir par être abandonnés.

Big G n’aime pas du tout ce dernier.En mai de cette année, il a déjà été proposé d’éliminer près d’un million d’applications abandonnées, mais cela n’indique pas qu’elles continuent d’exister. Selon un rapport publié par MarketWatch, il y a plus d’un million d’applications abandonnées sur le Play Store, la plupart provenant de Chine et de Russie.

Les clés des applications abandonnées

Plusieurs points clés intéressants ressortent du rapport. Comme point de départ, les applications Apple sont mises à jour plus que les applications Google. L’écosystème Android a tendance à souffrir beaucoup plus de la négligence ; il y a 200 000 applications abandonnées de moins dans l’écosystème iOS par rapport au premier trimestre 2022, contre une augmentation de 150 000 dans Android.

En fait, il y a plus d’applications abandonnées que mises à jour au cours des six derniers mois. Dans ce groupe, ceux qui s’inscrivent depuis la Russie et la Chine sont plus susceptibles d’abandonner parmi les 12 pays qui enregistrent le plus de candidatures. Ce sont aussi ceux qui déclenchent le plus souvent les alarmes de sécurité.

Sur l’ensemble du groupe d’applications abandonnées, 23 % n’ont pas de politique de confidentialité détectable. Et de ce groupe, quelque 14 000 transmettent des données de géolocalisation aux régies publicitaires.

Le groupe d’applications qui souffre le plus d’abandon est celui destiné aux enfants, avec 37% du total. 81 000 d’entre eux appartiennent à l’écosystème de Google et 75 000 à celui d’Apple.

Il est important de garder un œil sur ces types d’applications, car lorsqu’elles sont laissées sans surveillance, de graves problèmes de sécurité et de confidentialité peuvent survenir. Ce n’est pas le cas des applications régulièrement entretenues, qui intègrent souvent des corrections de bugs et des correctifs de sécurité.

Avec la préoccupation croissante concernant la sécurité et la confidentialité de la part des utilisateurs ces dernières années, cette question devient encore plus importante. En fait, Google a déjà purgé un grand nombre d’applications qu’il considérait comme des menaces de sécurité (ou directement malveillantes).

Il est peu probable que l’une de ces applications soit installée sur nos téléphones ; Normalement, son parcours n’est pas très large. Cependant, ce sont des données qu’il vaut la peine de connaître. Nous avons toujours dit que la mesure de sécurité la plus importante est un utilisateur informé et de bon sens, et c’est une façon de nous garder sur nos gardes.