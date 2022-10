Vivez l’expérience Alexa en grand avec cet écran intelligent que je recommande

Après avoir testé l’Echo Show 15 et profité de ses fonctionnalités étendues, je souhaite vous le recommander si vous recherchez un grand écran intelligent.

L’Echo Show 15 est l’écran intelligent Amazon que j’ai à la maison, celui que j’utilise tous les jours pour contrôler d’autres appareils intelligents, regarder la télévision, écouter de la musique et organiser ma semaine. Mon expérience avec l’Echo Show 15 est si positive que je souhaite vous le recommander personnellement si vous recherchez un écran intelligent pour la maison.

Il existe de nombreuses autres fonctionnalités que vous pouvez tirer parti de cet écran intelligent. Avant de s’y plonger, il est temps de se référer au prix. Et c’est que cet Echo Show 15 a un prix public conseillé de 249,99 euros, mais il est fréquent de le trouver proche des 200 euros. Je vous recommande particulièrement de profiter maintenant qu’Amazon Prime Day en octobre est là, une campagne spéciale dans laquelle Amazon proposera des offres importantes les 11 et 12 octobre.

Il est vrai que cet Echo Show 15 a un prix élevé, mais il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’un grand écran de 15 pouces avec une bonne qualité d’image et de son que l’on peut utiliser comme téléviseur, comme album photo numérique, comme haut-parleur intelligent et bien plus encore. . Sur la base de ma propre expérience, je vous dis ci-dessous tout ce que vous gagnez avec l’achat.

Spectacle d’écho 15

Echo Show 15, un écran intelligent de grande qualité

L’Echo Show 15 est un écran intelligent de 15,6 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) et deux haut-parleurs de 41 millimètres. Vous pouvez le placer sur n’importe quel meuble ou table si vous obtenez le support qu’Amazon vend séparément, ou l’accrocher directement au mur. Dans mon cas, je l’ai placé sur une table dans la chambre, bien que vous puissiez choisir de le placer dans le salon, dans la cuisine ou dans n’importe quelle autre pièce.

Il y a beaucoup d’utilisations que je donne à cet appareil. Tout d’abord, avec ce grand écran de qualité, je l’utilise pour regarder le contenu d’applications comme Netflix, Prime Video, Twitch et YouTube. Ses haut-parleurs sonnent bien, donc j’utilise aussi beaucoup l’Echo Show 15 pour écouter de la musique forte, soit de Spotify et Amazon Music, soit de YouTube lui-même.

Bien sûr, j’utilise l’aide d’Alexa pour répondre à toutes les questions spécifiques, comme quand un événement important est célébré ou des informations sur un personnage historique. De plus, l’assistant m’aide à connaître la météo, la situation du trafic et également à définir des rappels, des alarmes et des minuteries. Par exemple, je lui demande de me rappeler que j’ai un rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine.

Avec Alexa, je peux également créer différentes listes pour organiser ma vie et les modifier plus tard à partir de l’Echo Show 15. Dans mon cas, j’ajoute des choses à la liste de courses à la voix, puis je les vois directement dans l’application Alexa sur mon mobile lorsque Je vais au supermarché pour ne rien oublier.

Au fait, lorsque je ne suis pas chez moi, je peux également voir ce qui se passe chez moi en activant la caméra 5MP de l’écran intelligent et en utilisant l’application Alexa. De cette manière, l’appareil sert également de caméra de vidéosurveillance. Si jamais vous voulez qu’il ne capture pas d’image et/ou de son, vous pouvez faire glisser le couvercle de la caméra et appuyer sur le bouton pour désactiver le microphone.

Si vous avez un autre haut-parleur Echo Show ou Echo Dot à la maison, vous pouvez appeler directement pour communiquer avec d’autres membres de la famille par appel. De plus, cet Echo Show 15 vous permet d’afficher une galerie avec vos images personnelles, il sert donc également de cadre photo numérique.

Spectacle d’écho 15

En résumé, il existe de nombreuses applications que vous pouvez donner à l’Echo Show 15 : télévision, haut-parleur, contrôle d’autres appareils intelligents comme les prises, calendrier, caméra de surveillance… Rappelons que son prix de vente conseillé est de 259 euros, mais qu’il est très courant de le trouver en vente sur Amazon et ainsi vous faire économiser une bonne somme d’argent.

