Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 vs Mediatek Dimensity 9000+, quel est le meilleur processeur haut de gamme ?

Qualcomm et MediaTek fonctionnent sur toutes les gammes de téléphones Android, même si ce qui nous intéresse dans ce guide, c’est leur travail sur le haut de gamme. Actuellement, les rois du segment supérieur du marché sont le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et le MediaTek Dimensity 9000+, mais lequel est le meilleur ? C’est la question à laquelle nous voulons répondre dans une comparaison approfondie entre les deux processeurs dans laquelle nous traiterons d’aspects tels que les fonctionnalités, les performances ou la température.

Le travail a été réalisé par nos confrères d’Urban Tecno sous la forme d’une excellente vidéo dans laquelle ils expliquent toutes les différences entre le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et le Mediatek Dimensity 9000+. Les protagonistes de la comparaison sont l’ASUS Zenfone 9, avec un cerveau Qualcomm, et l’ASUS Rog Phone 6D, avec une puce MediaTek. Si vous voulez connaître toutes les informations, vous pouvez regarder la vidéo suivante ou lire la comparaison dans le texte.

Caractéristique

Le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et le MediaTek Dimensity 9000+ sont des processeurs conçus pour s’affronter dans la gamme Android haut de gamme. D’une part, la puce Qualcomm est construite en 4 nanomètres avec une puissance crête de 3,2 GHz, soit 10 % de performances en plus que la génération précédente. Cette vitesse est atteinte dans le cœur Cortex-X2, qui possède également 3 cœurs Cortex-A710 à 2,85 GHz et 4 cœurs Cortex-A510.

Dans l’ASUS Zenfone 9, il fonctionne avec un GPU Adreno 730, une RAM LPDDR5x et un stockage UFS 3.1. De plus, selon le constructeur, il consomme 15 % de moins que la génération précédente et prend en charge l’enregistrement vidéo en résolution 8K et la capture vidéo HDR.

De l’autre côté, nous avons le MediaTek Dimensity 9000+, fabriqué avec le procédé 4 nanomètres de TSMC et avec huit cœurs. Le plus puissant d’entre eux est le Cortex-X2 à 3,2 GHz, disposant également de 3 cœurs Cortex-A710 à 2,85 GHz et de 4 cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz. Selon les données du fabricant, la puce est compatible avec les écrans QHD+ à 144 Hz, la caméra capteurs jusqu’à 320 mégapixels et enregistrement vidéo en qualité 4K à 60 ips avec HDR10+.

Dans le ASUS ROG Phone 6D qui joue dans le récit, il est accompagné d’un GPU Mali-G710 MC10, d’une RAM LPDDR5x et d’un stockage UFS 3.1. En regardant ces fonctionnalités, nous pouvons nous attendre à des performances extrêmes des deux processeurs, mais cela se produit-il en pratique ?

Performance

Nos collègues d’Urban Tecno ont soumis les deux terminaux à différents tests de performances pour déterminer lequel des processeurs fonctionne le mieux. Tout d’abord, les tests 3DMark ont ​​révélé que celui de MediaTek démarre avec moins de puissance, mais parvient à maintenir une stabilité de 88% tout au long du test. Au lieu d’avoir des pics de plus ou moins de puissance, cette puce parvient toujours à offrir des performances puissantes et stables, quelque chose de très positif.

Cependant, la stabilité du Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 est de 52,9%, avec des performances très déséquilibrées comme on peut le voir sur la capture d’écran ci-dessous. La puce de la firme américaine débute les tests avec beaucoup de puissance, mais elle réduit sa puissance pour la remonter juste à la fin.

En tenant compte du test 3DMark, force est de constater que le MediaTek Dimensity 9000+ offre des performances tout aussi rapides dans le temps, tandis que le Qualcomm Snapdragon+ 8 Gen 1 variera en vitesse et la prise en main est un peu plus instable.

Le benchmark AnTuTu a également été très révélateur, montrant que le score final de chaque terminal variait selon que nous les testions à froid ou à chaud. Après plusieurs tests, avec la température au maximum, le Dimensity 9000+ a obtenu un score de 1028336, tandis que le Snapdragon 8+ Gen 1 est resté à 907633 points. Qu’est-ce que cela révèle ? Que lorsque nous leur demandons beaucoup, celui de MediaTek sait mieux maintenir une haute performance.

Les résultats sont bien meilleurs même si nous passons le test AnTuTu lorsque les deux mobiles sont froids, obtenant un score très similaire.

Puissance en abondance : tous les téléphones portables avec Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 que vous pouvez acheter

En ce qui concerne l’ouverture d’applications, l’expérience varie également si nous effectuons les tests avec les téléphones froids ou chauds. Après les avoir beaucoup poussés, l’ASUS Zenfone 9 met beaucoup moins de temps à ouvrir Genshin Impact. Le reste des applications s’ouvrent plus ou moins à la même vitesse, bien que le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 soit peut-être légèrement plus rapide.

Là où nous trouvons de grandes différences, c’est lors de la décompression d’un gros fichier. Si on le fait quand les téléphones sont chauds, le MediaTek Dimensity 9000+ est beaucoup plus rapide, une différence qui se réduit si on fait le test à froid.

Température

Lors de tous les tests effectués, le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a maintenu une température plus basse que le MediaTek Dimensity 9000+. Par exemple, après le test 3DMark, Qualcomm a atteint une température maximale de 46 degrés, tandis que MediaTek est monté à 53 degrés. En général, celui de la firme taïwanaise a une moins bonne dissipation thermique, même s’il est vrai qu’il offre des performances puissantes et équilibrées tout le temps.

Tambours

En confrontant les deux terminaux aux tests 3DMark, nous avons découvert que celui avec le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avait consommé un peu moins de batterie. A la fin du test, l’énergie de l’ASUS Zenfone 9 restait à 89%, tandis que celle de l’ASUS ROG Phone 6D chutait à 85%. Cela a une explication simple, et c’est que ce dernier, avec MediaTek Dimensity 9000+, avait offert cette performance stable dont nous avons parlé plus tôt, nécessitant ainsi plus d’énergie en permanence.

D’après l’expérience de notre confrère d’Urban Tecno, qui a utilisé les deux smartphones comme téléphone personnel pendant quelques jours, l’expérience procurée par les deux processeurs en termes d’autonomie est très, très similaire.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 vs Mediatek Dimensity 9000+, quel est le meilleur ?

Après avoir effectué tous les tests, force est de constater que l’on peut désormais affirmer sans aucune hésitation que MediaTek est à la hauteur de Qualcomm en matière de processeurs haut de gamme. Quant à cette comparaison, il est très difficile de choisir lequel est le meilleur, car aucun utilisateur ne remarquera de grandes différences de performances au quotidien.

Le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et le MediaTek Dimensity 9000+ offrent des performances très élevées, quelle que soit la tâche à laquelle nous les affrontons, les différences sont négligeables. Vous pouvez choisir l’une ou l’autre des puces sans craindre d’être déçu à l’entraînement.

Il existe plusieurs téléphones sur le marché avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, comme le Motorola Edge 30 Ultra et le OnePlus 10T. Quant au MediaTek Dimensity 9000+, nous pouvons pour l’instant en profiter sur le ASUS ROG Phone 6D.

