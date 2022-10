C’est peut-être la meilleure raison pour vous de passer aux messages Google

À Cupertino, ils n’aiment toujours pas trop la messagerie RCS, bien que Google travaille toujours à les convaincre et prépare son application « Messages » pour que nous puissions réagir aux SMs envoyés même depuis un iPhone.

Personne, pas même Google, ne parvient à convaincre les utilisateurs (et accessoirement Apple) de passer à la messagerie RCS, et ce n’est pas que nous soyons beaucoup plus proches que Cupertino adopte cette technologie ou devienne plus populaire au niveau mondial.

Ce que nous savons avec certitude, c’est que Mountain View continue de travailler pour améliorer ses applications ‘Messages’ et tente de rapprocher le protocole RCS des besoins du marché, recherchant sûrement cette évolution du SMs pour enfin standardiser et augmenter ses taux de pénétration. . .

Comme nous l’ont dit les confrères d’Android Police, l’un des points de tension entre Apple et Google concernant le RCS est justement celui des réactions aux messages, quelque chose qui dans ce protocole est devenu assez dépassé et auquel Google entend donner un coup de pouce tester la capacité à réagir aux messages SMs même envoyés depuis un iPhone vers un mobile Android.

Cette fonction est déjà implémentée plus largement, ainsi dans les ‘Messages’ de Google il sera désormais possible de réagir à n’importe quel SMs avec l’un des sept emojis prédéfinis, quel que soit le terminal de l’expéditeur dudit SMs.

9 meilleures astuces de Google Messages pour booster vos SMs

La nouvelle option d’application « Messages » de Google continuera de fonctionner telle que nous la connaissons, affichant la réaction dans le coin inférieur droit du message d’origine pour tous les utilisateurs RCS, bien que ceux qui n’utilisent pas une application prise en charge pourront également voir la réaction comme un nouveau message séparé, un peu comme la façon dont les réactions iMessage fonctionnaient jusqu’à récemment.

La meilleure chose est que les emojis seront affichés tels qu’ils sont dans ce nouveau message, et non traduits en texte ou avec des caractères étranges comme les emojis originaux se produisaient sur de nombreuses plateformes dans le passé.

Les nouvelles réactions mises en œuvre par Google dans son application « Messages » seront visibles dans le coin inférieur droit du SMs pour tous ceux qui utilisent une application compatible RCS, et dans un nouveau message séparé pour les utilisateurs d’iPhone et les applications non prises en charge.

Ce n’est pas que ce soit la meilleure solution pour que les réactions aux SMs puissent être considérées comme une fonctionnalité bien intégrée, mais c’est un début et pour Google une avancée dans cette tentative de convaincre Apple d’adopter le protocole RCS pour lui donner ce caractère définitif push à une norme également supportée par les opérateurs.

Tim Cook lui-même a effectivement fermé la porte à toutes les perspectives que nous pourrions avoir pour qu’Apple adopte le RCS, déclarant lors de sa Code Conference 2022 que « je n’entends pas nos utilisateurs nous demander d’y mettre beaucoup d’énergie en ce moment. » ».

Il va falloir patienter, ou penser à abandonner définitivement ce truc SMs au profit d’autres plateformes… Vous ne pensez pas ?