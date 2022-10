Apple Watch crédité d’être le premier indice de détection de grossesse pour la future mère

Apple Watch est définitivement un appareil de santé compagnon car il offre désormais des fonctionnalités telles que la surveillance cardiaque, l’ECG, l’oxymètre, etc. Cette fois, cependant, Apple Watch a été reconnue pour avoir soi-disant détecté la grossesse d’une femme avant même qu’elle n’en ait la moindre idée.

L’histoire a été partagée par un utilisateur d’Apple Watch sur Reddit. Selon la femme de 34 ans, elle est devenue suspecte que quelque chose était différent car la montre a souligné que sa fréquence cardiaque moyenne au repos avait considérablement augmenté en quelques jours. « Habituellement, ma fréquence cardiaque au repos est d’environ 57 et ma fréquence cardiaque est passée à 72 », a déclaré l’utilisateur.

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la fréquence cardiaque d’une personne augmente considérablement. Au début, la femme pensait qu’elle pouvait avoir le COVID-19 car certaines personnes peuvent ressentir une fréquence cardiaque rapide comme l’un des symptômes, mais un test COVID lui a montré que ce n’était pas le cas. Cela ne semblait pas non plus être un rhume normal.

C’est alors qu’elle a trouvé des articles en ligne disant que les femmes enceintes peuvent également remarquer une accélération du rythme cardiaque au cours des toutes premières semaines de grossesse. « J’ai lu que cela se produisait parfois en début de grossesse et, bien sûr, le test était immédiatement positif », a-t-elle ajouté.

Après s’être rendue dans une clinique pour un test de grossesse, un médecin a confirmé que la femme était enceinte de quatre semaines. Bien sûr, Apple Watch n’a pas de fonction officielle pour détecter la grossesse, mais il est intéressant de voir comment la montre a détecté qu’il y avait quelque chose de différent que d’habitude juste par le changement de la fréquence cardiaque moyenne.

Après cette expérience, l’utilisateur dit aux autres de prêter attention aux alertes de fréquence cardiaque de l’Apple Watch.

Je panique car je ne suis pas prête pour un autre bébé, mais cela me laisse le temps d’examiner mes options et de réfléchir à ce que je vais faire. Je sais que cela peut être une utilisation décalée pour la montre, mais si vous êtes une femme en âge d’élever des enfants et que votre montre montre une augmentation de la fréquence cardiaque, cela peut valoir la peine de tester !