4 mois de musique gratuite, plus de 90 millions de chansons par face

Profitez du service le meilleur et le plus complet du marché gratuitement pendant 120 jours avec cette promo Amazon.

Voulez-vous ne pas avoir à vous soucier des publicités entre les chansons ? Télécharger toutes les chansons que vous souhaitez écouter hors ligne dans l’avion ? Et si je vous dis que vous avez gratuitement le service phare d’Amazon pendant les 4 prochains mois. Les offres exclusives Amazon Prime approchent et le géant américain a plusieurs promotions intéressantes actives. Music Unlimited en fait partie et vous devez en tenir compte.

Presque tout le monde a un compte Spotify gratuit ou payant et l’utilise quotidiennement. Mais le même nombre de personnes ont un compte Amazon Prime, qui inclut Amazon Music et la possibilité de profiter de ces 4 mois de Music Unlimited pour le visage. Ce service Amazon surpasse Spotify dans un aspect différentiel, la qualité sonore. Mais attention, si vous n’avez pas de compte Prime, vous pouvez essayer la promo gratuite de 3 mois. Cette offre n’est valable que jusqu’au 13 octobre inclus.

3 ou 4 mois gratuits de musique illimitée

Le service Music Unlimited est très complet, nous avons la possibilité d’écouter n’importe quelle chanson actuelle, sans aucun doute, mais aussi des listes de lecture de thèmes musicaux classiques et de toutes sortes de genres. La qualité sonore peut atteindre jusqu’à 3,7 Mbps, soit environ dix fois mieux que celle offerte par le service premium Spotify. C’est grâce au fait qu’il intègre Music HD dans le même abonnement, où nous trouverons de la musique de qualité studio, telle qu’elle a été enregistrée. Pour bien les écouter, nous aurons besoin d’un équipement HiFi ou d’un casque pour une musique sans perte.

Avec Music Unlimited, nous pouvons non seulement écouter de la musique, mais aussi des milliers de podcasts exclusifs et d’autres bien connus. Nous aurons également accès à des milliers de stations de radio en direct de toute la planète, et des émissions par catégorie musicale. Vous trouverez toujours la chanson que vous devez écouter à chaque instant.

Toute la musique que vous voulez gratuitement et avec la meilleure qualité possible.

Et si vous avez un haut-parleur Echo, de n’importe quelle taille et génération, vous pouvez utiliser Alexa pour vous trouver cette liste de lecture pour chaque moment de la journée. Si vous êtes à un repas entre amis, dites simplement « Alexa, joue de la musique pour un repas » et elle trouvera les chansons que cet événement nécessite, vous serez surpris.

Cette promotion est disponible dans les deux types de comptes que nous pouvons choisir : le compte individuel pour un seul appareil à la fois et le compte familial avec jusqu’à 6 appareils. Dans les deux cas, une fois la période d’essai de 4 mois terminée, nous serons facturés respectivement les 9,99 euros ou 14,99 euros qu’un abonnement individuel et familial coûte habituellement. Vous pouvez annuler sans frais plusieurs jours avant le renouvellement de l’abonnement payant.

