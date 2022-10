Les 3 nouvelles fonctions du Google Pixel 7 qui atteindront les modèles précédents

Nous savons déjà quelles sont les fonctionnalités du Pixel 7 qui seront disponibles dans les modèles précédents de la famille.

Les nouveaux Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro apportent occasionnellement de petits changements par rapport aux précédents Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Et la plupart des nouvelles fonctionnalités sont des fonctionnalités logicielles et non des différences matérielles.

Cela ouvre la porte à certaines des nouvelles de Pixel 7 pour atteindre les modèles précédents. Et, en effet, peu de temps après avoir annoncé ses nouveaux modèles, la société a officialisé la liste des nouvelles fonctionnalités qui finiront par atterrir sur les anciens Pixels via des mises à jour logicielles.

Toutes les nouveautés du Pixel 7 ne seront pas disponibles dans les modèles précédents

C’est Google lui-même qui, après l’annonce de ses nouveaux téléphones, a confirmé quelles fonctionnalités seront disponibles dans les modèles précédents de la série Pixel, via des mises à jour de fonctionnalités appelées « Feature Drops », qui sont publiées tous les trois mois avec l’Android correspondant. correctifs de sécurité.

En ce sens, il a confirmé que le Google Pixel 6 inclura la nouvelle fonction Clear Calling, capable de réduire le bruit de fond pendant les appels à l’aide des microphones de l’appareil et des modèles d’apprentissage automatique formés pour éliminer les sons gênants.

D’autre part, la fonction Assisted Framing, visant à aider les personnes aveugles ou malvoyantes à prendre des selfies de bonne qualité grâce à un système de guidage de haute précision qui combine audio, animations et vibrations, sera également disponible sur le Pixel. Bientôt disponible.

L’audio spatial dans les Pixel Buds Pro est une autre fonctionnalité qui, malgré ses débuts avec le Pixel 7, arrivera également bientôt à la génération précédente.

Pour l’instant, c’est tout ce qui est prévu pour le Pixel 6 avec les futures mises à jour de fonctionnalités. Aucun mot sur les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo telles que le zoom amélioré, l’outil « Sharpen Photos » ou la capture d’images macro à l’aide du capteur ultra-large. Nous supposons donc que toutes ces fonctions resteront exclusives à la nouvelle génération.

La prochaine mise à jour « Feature Drop » devrait arriver en décembre pour tous les Google Pixels à partir du Pixel 4a. Probablement, avec lui, certaines des nouveautés susmentionnées arriveront.