Nouveau Redmi A1+ : le mobile Xiaomi avec pur Android est désormais un peu meilleur (mais tout aussi bon marché)

Xiaomi a lancé une version légèrement mise à jour de l’un de ses téléphones les moins chers ces derniers temps.

Quelques jours après le lancement du Redmi A1 en France, Xiaomi a présenté au monde une version améliorée de son smartphone pas cher avec Android « pur ». Son nom est Redmi A1 Plus, et il apporte quelques changements par rapport au modèle d’origine.

Le plus important est l’inclusion d’un lecteur d’empreintes digitales, une absence du Redmi A1 qui a attiré l’attention de beaucoup, et que Xiaomi a maintenant décidé d’intégrer dans son nouvel appareil. En plus de cela, l’appareil est maintenant proposé dans une configuration avec plus de RAM. Tout en maintenant un prix bas qui en fait l’un des téléphones Xiaomi les moins chers du marché.

Redmi A1+, toutes les infos

Xiaomi Redmi A1+ spécifications Dimensions 164,9 x 76,75 x 9,09 mm

192 grammes Filtrer Écran LCD Dot Drop de 6,52 pouces

20:9, 1600 x 720 pixels/td> Processeur MediaTek Helio A22 RAM 2/3 Go LPDDR4x Système opératif androïde 12 Stockage 32GBeMMC 5.1 appareils photo arrière

8MP f/2.0

QVGA

frontale

5MP f/2.2 Tambours 5000mAh avec une charge de 10W Les autres lecteur d’empreintes digitales arrière

4G

Double SIM + micro SD

Wi-Fi 2,4 GHz

Bluetooth 5.0

GPS

USB Type-C

Socket casque 3,5 mm

Radio FM

L’esthétique du Redmi A1+ est pratiquement identique à celle du Redmi A1, à un petit détail près : le lecteur capacitif d’empreintes digitales est présent au dos de l’appareil, situé dans la moitié centrale supérieure, à quelques centimètres en dessous du système de caméra.

Ce dernier est composé de deux capteurs, l’un de 8 mégapixels, et un autre auxiliaire avec une résolution QVGA visant à capturer des informations de profondeur.

Son écran mesure 6,52 pouces de diagonale et de résolution HD+, et intègre la caméra frontale de 5 mégapixels.

Le reste des aspects n’a guère changé. Nous continuons à avoir un processeur MediaTek Helio A22, une batterie de 5 000 milliampères-heures avec une charge de 10 W, Android 12 Go Edition avec deux ans de mises à jour de sécurité garanties et 2 Go de RAM avec 32 Go de stockage. Comme nouveauté, il existe maintenant une version avec 3 Go de RAM.

Prix ​​​​du Redmi A1 + et quand peut-il être acheté

Le Redmi A1+ a été annoncé par Xiaomi dans le monde entier, mais son prix n’a pas encore été annoncé. Cependant, compte tenu des quelques changements apportés par le nouveau modèle, il devrait coûter environ 119,99 euros en Europe, soit environ 10 euros de plus que la version « normale ».