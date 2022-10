Windows 11 Insider build 25217 apporte plus de nouvelles fonctionnalités au canal de développement

Aujourd’hui, Microsoft a publié une autre version incrémentielle de Windows 11 sur le canal des développeurs. La version la plus récente est étiquetée avec le numéro de version de la version 25217 de Windows 11 Insider. Microsoft déploie une nouvelle mise à jour avec des widgets tiers, certaines modifications liées aux entrées, une nouvelle expérience d’appel vidéo pour le chat, un Microsoft Store mis à jour, etc. Lisez la suite pour en savoir plus sur la nouvelle mise à jour Windows 11 Insider Preview 25217.

La dernière mise à niveau incrémentielle est étiquetée avec la version de build Windows 11 Insider Preview 25217.1000 (rs_prerelease). Comme je l’ai dit plus tôt, la mise à niveau récemment publiée est disponible pour les utilisateurs qui ont opté pour le canal développeur dans le programme de prévisualisation Windows Insider.

En passant aux fonctionnalités et aux modifications, la nouvelle mise à niveau prend en charge les widgets tiers dans le cadre de l’aperçu 2 de WinAppSDK 1.2, les développeurs avec des applications Win32 packagées pourront créer et tester des widgets tiers localement si leur machine s’exécute dans Mode développeur sous Paramètres > Confidentialité et sécurité > Pour les développeurs.

L’autre grand changement dans cette version est la suggestion de nuage dans l’IME chinois simplifié, la nouvelle fonctionnalité de suggestion de nuage apporte le mot le plus pertinent de Bing à la fenêtre du candidat IME.

Outre ces fonctionnalités, certains utilisateurs ont un aperçu d’une nouvelle expérience d’appel vidéo pour Chat, d’un Microsoft Store mis à jour, etc. Pour des améliorations, la nouvelle version de Windows 11 résout le problème d’effondrement de la barre des tâches et le problème de plantage de l’explorateur lors du basculement entre les applications sur la barre des tâches optimisée pour les tablettes, a corrigé le bouton de fermeture qui ne s’affiche pas correctement dans la vignette d’aperçu de la fenêtre, vous pouvez organiser les applications dans les paramètres rapides avec le toucher , résout les problèmes de réseau, etc.

Voici la liste complète des correctifs.

Barre des tâches optimisée pour les tablettes

REMARQUE : ces correctifs ne s’afficheront que si la barre des tâches optimisée pour les tablettes (documentée ici) est activée sur votre appareil. La barre des tâches optimisée pour les tablettes est toujours déployée pour Windows Insiders et n’est pas encore disponible pour tout le monde. Nous avons résolu le problème qui faisait que la barre des tâches s’effondrait parfois alors qu’elle devait être développée s’il n’y avait pas de fenêtres en cours d’exécution sur le bureau. Nous avons résolu un problème qui se produisait lors de l’utilisation des gestes du bord gauche ou droit, ce qui faisait que les widgets ou le centre de notification (respectivement) chevauchaient ou semblaient tronqués par la barre des tâches. Correction d’un problème qui faisait planter explorer.exe dans la barre des tâches optimisée pour les tablettes lors du changement d’application. Correction d’un problème qui faisait planter explorer.exe dans la barre des tâches optimisée pour les tablettes si vous entriez dans le menu volant de débordement.

REMARQUE : ces correctifs ne s’afficheront que si la barre des tâches optimisée pour les tablettes (documentée ici) est activée sur votre appareil. La barre des tâches optimisée pour les tablettes est toujours déployée pour Windows Insiders et n’est pas encore disponible pour tout le monde. Fenêtre Correction d’un problème où le bouton de fermeture des vignettes d’aperçu de fenêtre dans la vue des tâches dessinait légèrement en dehors des limites de la vignette. Correction d’un problème où, lors du passage d’une fenêtre à l’autre dans les versions récentes, vous pouviez voir la totalité de la fenêtre clignoter en noir pour une image lors du rendu. Correction d’un problème entraînant une qualité vidéo Miracast très lente et saccadée lors des vols récents malgré une connexion Internet solide.

Mises à jour de la barre d’état système

REMARQUE : ces correctifs ne s’afficheront que si les mises à jour de la barre d’état système (documentées ici) sont activées sur votre appareil. La barre des tâches optimisée pour les tablettes est toujours déployée pour Windows Insiders et n’est pas encore disponible pour tout le monde. Correction d’un problème pour que les éléments des paramètres rapides puissent à nouveau être réorganisés avec le toucher.

REMARQUE : ces correctifs ne s’afficheront que si les mises à jour de la barre d’état système (documentées ici) sont activées sur votre appareil. La barre des tâches optimisée pour les tablettes est toujours déployée pour Windows Insiders et n’est pas encore disponible pour tout le monde. Réglages Correction d’un problème sous Réseau et Internet > Paramètres réseau avancés, où certains réseaux affichaient la mauvaise vitesse de liaison.

Autre Correction d’un problème où le bureau à distance sur les PC ARM64 n’utilisait pas UDP et uniquement TCP de manière inattendue.



Vous pouvez consulter la liste des problèmes connus sur le Blog Windows Insider.

Si vous avez rejoint le canal de développement sur le programme Insider Preview et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la version de développement de prévisualisation. Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

