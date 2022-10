Google Pixel Tablet : la nouvelle tablette de Google veut devenir le cœur de votre maison intelligente

Toutes les informations sur la nouvelle Google Pixel Tablet.

Profitant de l’annonce du nouveau Google Pixel 7 et de la Google Pixel Watch, Google a montré au monde sa nouvelle tablette, la première de l’histoire de la famille Pixel. La tablette Google Pixel a été présentée pour la première fois lors de Google I/O 2022, et maintenant, lors de l’événement Made by Google 2022, l’entreprise en a profité pour partager plus d’informations sur cet appareil tant attendu.

Plus qu’une tablette, la tablette Google Pixel aspire à devenir un centre de divertissement et le cœur de toute maison connectée grâce à une station d’accueil qui vous permet de transformer la tablette en quelque chose de similaire à un écran intelligent dans le style de la série Nest. .

Tablette Google Pixel, toutes les infos

La nouvelle tablette Google est construite selon les lignes esthétiques classiques de la famille Pixel et possède un revêtement nanocéramique à l’arrière qui donne au corps en aluminium une finition plus lisse.

Grâce au dock, la tablette peut être installée dans un format horizontal pour l’utiliser comme un écran intelligent à partir duquel contrôler les appareils de notre maison intelligente via Google Home.

La tablette dispose d’un écran de 11 pouces de diagonale et intègre Android 13 à l’intérieur, avec différents ajouts conçus pour tirer le meilleur parti de ce format d’appareil.

Il a une seule caméra sur le dos, à partir de laquelle trop de données n’ont pas encore été partagées. À l’intérieur, il y a le même processeur Tensor G2 que nous pouvons trouver dans les Pixel 7 et 7 Pro, et il prend en charge les stylets.

Prix ​​de la tablette Google Pixel et date d’achat

Pour le moment, Google n’a pas confirmé le prix ou la date de lancement de sa première tablette de la série Pixel. Cependant, son arrivée sur le marché devrait avoir lieu début 2023, et il sera d’abord disponible aux États-Unis.