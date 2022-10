Google Pixel 7 et Pixel Watch : ici vous pouvez voir leur présentation en direct

Découvrez comment suivre la présentation des produits Google les plus attendus de ce live 2022.

Le jour tant attendu est enfin arrivé. Les nouveaux Google Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch sont présentés aujourd’hui dans la société, après que Google a annoncé certains de ses détails lors de la dernière I/O qui s’est tenue en mai.

Si vous souhaitez suivre en direct la présentation des nouveautés sous la marque Made by Google, vous êtes au bon endroit. Nous allons vous montrer comment vous pouvez regarder l’événement en direct, où que vous soyez.

Made by Google 2022 : horaires et comment suivre l’événement en direct

Google organisera son événement « Made by Google 2022 » ce jeudi 6 octobre, et il sera diffusé en direct sur sa chaîne YouTube. La présentation débutera à 16h00, heure espagnole. Selon le pays où vous habitez, vous pourrez voir l’événement à une heure différente :

Mexique : 09h00

Colombie : 09h00

Chili : 11h00

Argentine : 11h00

Uruguay : 11h00

A l’heure indiquée, il vous suffit de vous connecter à la diffusion, soit via la chaîne YouTube de Google, soit via la vidéo insérée sous ces lignes :

Qu’espérons-nous voir lors de l’événement ?

A ce stade, on sait déjà que Google va présenter sa nouvelle famille de smartphones, composée des Pixel 7 et Pixel 7 Pro.Les deux modèles ont un design légèrement évolué par rapport à la génération précédente, un nouveau processeur Tensor G2, amélioré caméras et autres petits changements que nous découvrirons lors de l’événement.

De plus, Google osera enfin annoncer le lancement de sa première montre connectée, la Google Pixel Watch. De là, nous savons qu’il aura un design rond avec un écran incurvé, une intégration avec Fitbit et la dernière version de WearOS, avec de nouvelles applications et des ajouts conçus pour améliorer l’expérience portable.

En dehors de tout ce qui précède, il est possible que Google annonce de nouveaux produits pour son écosystème matériel, ainsi que des améliorations destinées aux appareils existants.