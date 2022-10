L’astuce secrète pour utiliser les widgets Android que très peu de gens connaissent

Google Assistant masque l’option pour vous montrer les widgets de vos applications.

Utiliser des widgets Android sans prendre de place sur l’écran d’accueil du mobile est possible, bien que très peu de gens le sachent. C’est une fonction cachée dans le système d’exploitation qui est disponible depuis quelques années, qui permet « d’ouvrir » les widgets des applications uniquement lorsqu’ils vont être utilisés.

Mieux encore, grâce à cette fonction, il est possible « d’invoquer » des widgets de n’importe où, que nous ayons une application ouverte ou sur l’écran d’accueil. C’est une fonctionnalité tellement utile que nous sommes surpris que si peu de personnes l’utilisent sur leurs appareils Android.

Utilisez l’assistant Google pour « invoquer » vos widgets préférés

L’intégration des widgets Android dans Google Assistant a été introduite dans le système d’exploitation depuis 2021. Depuis lors, de plus en plus d’applications ont ajouté la prise en charge de cette fonctionnalité, qui vous permet d’afficher un widget dans le menu contextuel de Google Assistant, à l’aide de votre voix ou en tapant du texte.

Le processus est extrêmement simple, et d’après ce que nous avons pu vérifier, il fonctionne sur la plupart des smartphones des principales marques. Il vous suffit d’invoquer l’assistant avec la commande vocale « Hey Google » ou avec le raccourci que vous souhaitez, et de lancer la commande « montre-moi le widget Google Maps ». Vous pouvez modifier Google Maps pour pratiquement toutes les applications Google, ainsi que pour les applications tierces qui prennent en charge cette fonction (des applications telles que Telegram, Brave, MyFitnessPal ou Spotify ne sont que quelques-unes des applications compatibles aujourd’hui).

Les widgets visibles sur la page Assistant vous permettent d’interagir avec ses commandes, en pouvant ouvrir des notes Google Keep, en ajouter de nouvelles, effectuer des recherches sur Maps et bien plus encore.

Grâce à cette fonction, vous pouvez utiliser les widgets à tout moment sans avoir besoin de revenir à l’écran d’accueil ou de prendre de la place dessus. Sans aucun doute, il se faufile directement dans notre liste des meilleures astuces Android qui existent aujourd’hui.