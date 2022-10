Ces deux Samsung Galaxy pliables reçoivent la mise à jour Android d’octobre

Cette mise à jour arrive sur Samsung Galaxy Folds au Royaume-Uni et Galaxy Z Fold 2s dans plusieurs pays européens avec les versions de firmware F907BXXU6HVI5 et F916BXXS2HVI8 respectivement.

Un mois de plus, Samsung a été le premier constructeur, devant même Google, à mettre à jour ses terminaux haut de gamme, aussi bien les plus récents que certains qui sont sur le marché depuis plus longtemps, avec le patch de sécurité Android le plus récent.

Ainsi, après avoir mis à jour ses terminaux de franchise actuels, les Galaxy S22, voilà que la firme coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android d’octobre sur deux de ses Galaxy pliables de 2020.

La mise à jour Android d’octobre est maintenant disponible sur le Samsung Galaxy Fold 5G et le Galaxy Z Fold 2

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à sortir la mise à jour Android d’octobre sur le Samsung Galaxy Fold 5G au Royaume-Uni et sur le Galaxy Z Fold 2 dans plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, la Hongrie, Roumanie, Luxembourg ou République tchèque.

Venant sur Galaxy Fold 5G avec la version de firmware F907BXXU6HVI5 et Galaxy Z Fold 2 avec le numéro de build F916BXXS2HVI8, cette mise à jour inclut le correctif de sécurité d’octobre 2022, qui corrige 18 vulnérabilités et sécurité liées à la confidentialité, corrige 32 bugs généraux et améliore les performances et la stabilité du terminal.

Si vous possédez l’un de ces deux terminaux pliables de la famille Galaxy Z et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.