Nouvel Infinix ZERO ULTRA 5G : appareil photo 200 mégapixels, écran 120 Hz et charge en 12 minutes

Mobile puissant, neuf et très bon marché : toutes les spécifications du nouvel Infinix ZERO ULTRA 5G.

Fondée en 2013, Infinix Mobile est l’une des marques de téléphonie mobile les plus connues en Inde, à Hong Kong et sur une grande partie du continent africain. Comme realme ou vivo, c’est l’une des entreprises qui a connu la plus forte croissance ces dernières années, en partie grâce à ses récents lancements. Comme à l’accoutumée dans ce type de marque, ses mobiles bénéficient d’un très bon rapport qualité-prix, offrant des spécifications premium à la portée des utilisateurs les plus courants.

En ce sens, nous allons aujourd’hui nous arrêter au nouveau ZERO ULTRA 5G, le lancement le plus récent d’Infinix, qui est également disponible avec une remise spéciale à l’occasion de sa présentation.

Toutes les spécifications de l’Infinix ZERO ULTRA 5G

Vous pouvez en apprendre un peu plus sur toutes les fonctionnalités de cet Infinix ZERO ULTRA 5G dans le tableau des spécifications que vous trouverez sous ces lignes. Notez qu’il s’agit d’un mobile doté de fonctionnalités premium, notamment son appareil photo principal de 200 mégapixels et sa batterie à charge rapide de 180 W, qui peut être complètement chargée en seulement 12 minutes.

Infinix ZÉRO ULTRA 5G spécifications Filtrer 6,8 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Échantillonnage tactile 360 ​​Hz Processeur MediaTek Dimension 920 RAM 8 Go Système opératif androïde 12 Stockage 256 Go appareils photo arrière

200 mégapixels

13 mégapixels

frontale

32 mégapixels Tambours 4 500 mAh avec une charge rapide de 180 W Les autres 5G

Dual SIM

détecteur d’empreintes digitales

À l’extérieur, nous avons un appareil à l’esthétique épurée et élégante, qui attire l’attention sur les bords incurvés de l’écran, ce qui nous permettra d’avoir une expérience plus immersive avec le mobile. De la même manière, Infinix a terminé le panneau AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 360 Hz, des chiffres qui nous aideront à gérer le mobile avec beaucoup plus de facilité et de fluidité. .

De plus, grâce aux 8 Go de RAM qu’il intègre (qui, soit dit en passant, peuvent être étendues jusqu’à 13 Go) et à son processeur Dimensity 920, l’appareil affiche une efficacité à la hauteur du milieu de gamme, et est également compatible avec les réseaux 5G et Wi-Fi de sixième génération. Nous devons également ajouter XOS 12, la couche de personnalisation que la marque a appliquée à Android 12, qui est largement personnalisable avec les différents thèmes qu’elle comprend.

En ce qui concerne la batterie, nous avons la première grande force du terminal, puisque l’Infinix ZERO ULTRA 5G intègre un système de charge rapide de 180 W capable de recharger la batterie de 0 à 100 en seulement 12 minutes. En dehors de cela, la batterie de 4 500 mAh dispose d’une technologie spéciale qui réduit la chaleur et augmente sa durée de vie, de cette façon vous pouvez profiter de sa charge prodigieuse sans vous soucier d’endommager l’appareil.

D’autre part, le deuxième point fort de cet Infinix ZERO ULTRA 5G se trouve dans la section photographique puisque, en plus d’un logiciel d’appareil photo innovant conçu pour exploiter notre créativité, nous aurons un capteur principal avec une résolution de 200 mégapixels qui fournira nous avec des photographies nettes, pleines de lumière et de détails. De plus, la caméra du terminal comprend un stabilisateur optique avec lequel nous obtiendrons des photos de nuit de très haute qualité.

Si vous êtes intéressé par cet Infinix ZERO ULTRA 5G, il est possible de l’acheter pour une durée limitée avec une remise spéciale de lancement, ce qui réduit le prix de l’appareil jusqu’à 200 euros dans l’une de ses deux couleurs.

Si pour une raison quelconque vous recherchez quelque chose d’un peu moins cher, il peut également être judicieux de jeter un œil au nouvel Infinix HOT 20 5G, un appareil de milieu de gamme récemment lancé dont le prix reste autour de 200 euros. Si vous êtes intéressé, il est disponible dans la boutique en ligne Infinix sur AliExpress.

