Les fabricants d’accessoires commencent à vendre des étuis pour l’iPad de 10e génération repensé avant l’annonce officielle

Selon certaines rumeurs, Apple présenterait de nouveaux modèles d’iPad plus tard ce mois-ci, ce qui a même été corroboré par Netcost-security.fr. Maintenant, les fabricants d’accessoires ont commencé à vendre des étuis pour un iPad de 10e génération repensé (et inexistant) avant le lancement officiel, ce qui suggère que les nouveaux produits arrivent effectivement bientôt.

Étuis pour le nouvel iPad de 10e génération

Comme indiqué par le site Web japonais MacOtaraka, le célèbre fabricant d’accessoires ESR a ajouté de nouveaux étuis pour l’iPad de 10e génération à sa page Web Amazon Japan. Bien qu’il soit peu probable que les rendus de l’iPad soient officiels, le boîtier nous donne une idée de ce à quoi s’attendre pour le nouveau modèle d’iPad d’entrée de gamme.

Par exemple, les étuis ont une découpe plus grande pour le module de caméra, qui est similaire à celle de l’iPad Air 4 et de l’iPad Air 5. L’un des étuis se fixe magnétiquement à l’iPad, tandis qu’un autre, plus robuste, a des découpes pour le nouveau Bouton d’alimentation avec Touch ID et pour le chargeur magnétique Apple Pencil sur le côté, ce qui laisse penser que cet iPad aura le même design que les iPads plus modernes.

ESR note dans la description du produit que les nouveaux étuis ne sont pas compatibles avec les anciens modèles d’iPad d’entrée de gamme, ce qui corrobore à nouveau le nouveau design.

Plus tôt cette année, Netcost-security.fr a révélé des détails exclusifs sur l’iPad de 10e génération. Selon nos sources, l’iPad 10 (nom de code J272) sera alimenté par la puce A14 Bionic, qui est environ 30 % plus rapide que la puce A13 qui alimente l’iPad de 9e génération. Le nouvel iPad d’entrée de gamme devrait également prendre en charge la connectivité 5G, un port USB-C au lieu de Lightning, un écran légèrement plus grand et de meilleurs appareils photo.

Bien sûr, cet iPad n’a rien de très spécial par rapport aux iPad Air et iPad Pro actuels, mais il convient de noter que ce sera la première fois qu’Apple apporte un design plus moderne et des technologies comme la 5G et l’USB-C à son iPad le plus abordable. . L’iPad de 9e génération comporte toujours d’énormes cadres autour de l’écran, un port d’éclairage et un Touch ID intégré au bouton Accueil.

Plus de produits à venir en octobre

Fait intéressant, ESR a également commencé à vendre des étuis pour des modèles iPad Pro inédits sur Amazon Japon. Selon des rumeurs, Apple devrait également introduire un iPad Pro de nouvelle génération avec la puce M2 dans les semaines à venir.

Le mois dernier, Bloomberg Le journaliste Mark Gurman a rapporté qu’Apple pourrait introduire de nouveaux iPad et Mac en octobre via des communiqués de presse plutôt que d’organiser un événement spécial. Selon le journaliste, Apple prévoit également d’annoncer le tant attendu Mac Pro avec une puce Apple Silicon d’ici la fin de l’année.

