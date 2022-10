Twitter permet désormais à n’importe qui de combiner des GIF, des vidéos et des images dans le même tweet

Avoir la possibilité de publier des images, des vidéos et des GIF sur Twitter n’est pas quelque chose de nouveau. Cependant, les utilisateurs n’ont jamais eu la possibilité de combiner toutes ces options dans le même tweet – jusqu’à présent. La plateforme a annoncé mercredi qu’à partir d’aujourd’hui, n’importe qui peut combiner différents types de médias lors de la publication d’un nouveau tweet.

Combiner des GIF et des vidéos avec des images sur Twitter

Twitter avait lentement déployé cette fonctionnalité auprès d’un petit groupe d’utilisateurs depuis juillet. Auparavant, les tweets ne pouvaient avoir que plusieurs photos, ou un seul GIF ou vidéo. Avec ce changement, un seul tweet peut avoir des images et des vidéos ou des GIF combinés.

Dans un article de blogTwitter explique que le changement d’aujourd’hui offre encore plus de possibilités aux utilisateurs de s’exprimer sur le réseau social.

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons passionnantes d’aider les créateurs à partager davantage et à être vus. Le mélange de différents types de contenu visuel dans un seul Tweet permet aux créateurs de s’exprimer au-delà de 280 caractères et leur donne plus de façons de raconter leur histoire.

Il n’y a pas grand-chose que vous devez savoir avant de créer des tweets avec des médias combinés. Il vous suffit de sélectionner les photos, vidéos et GIF que vous souhaitez partager avec vos abonnés, et c’est tout. Cependant, il existe certaines limites. Par exemple, Twitter indique que vous ne pouvez ajouter que quatre médias par tweet, et la nouvelle option n’est disponible que dans l’application Twitter officielle pour iOS et Android.

Il convient de noter que les tweets avec différents médias combinés peuvent être consultés par n’importe qui, comme un utilisateur naviguant sur Twitter via un navigateur Web.

Autres nouvelles fonctionnalités à venir sur Twitter

Alors que Twitter a fait des montagnes russes en ce qui concerne son acquisition par le PDG de Tesla, Elon Musk, la société a également travaillé sur d’autres nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs. Cette semaine, Twitter a commencé à proposer la possibilité de modifier les tweets pour les abonnés Blue. La plate-forme a également annoncé une nouvelle façon de regarder des vidéos verticales en plein écran sur les smartphones.

