Fini Salseo : WhatsApp commence à bloquer les captures d’écran

WhatsApp commence déjà à bloquer les captures d’écran des images temporaires.

En août de cette année, WhatsApp a annoncé l’arrivée d’une série de fonctions visant à améliorer la confidentialité des utilisateurs, parmi lesquelles la possibilité de bloquer la prise de captures d’écran, afin que personne ne puisse enregistrer les images et les vidéos temporaires qui ne peuvent être visionnées qu’une seule fois. . Maintenant, cette fonctionnalité atteint déjà les premiers utilisateurs.

Cela a été indiqué par le les gens de WABetaInfoqui assure que la dernière version bêta de WhatsApp intègre déjà ce blocage des captures d’écran et des enregistrements d’écran.

WhatsApp ne vous permet plus de capturer l’écran lors de la visualisation d’images ou de vidéos temporaires

Il faut commencer par mentionner que WhatsApp ne bloquera pas les captures d’écran dans toutes les parties de l’application. Vous serez uniquement empêché de capturer ou d’enregistrer l’écran lors de la visualisation d’images et de vidéos qui disparaissent après avoir été visionnées une fois. De cette façon, l’utilisateur qui envoie l’image ou la vidéo s’assure que le contenu sera supprimé et que le destinataire du message n’aura aucun moyen de le sauvegarder en le capturant.

Comment cacher que vous êtes en ligne ou que vous écrivez un message sur WhatsApp

Cette fonction a commencé à être vue dans la version 2.22.22.3 de la bêta de WhatsApp pour Android, dont le déploiement via Google Play a déjà commencé. Sur iOS, la dernière version de la bêta de WhatsApp inclut également cette option.

Cette méthode de protection de la vie privée commencera à toucher un plus grand nombre d’utilisateurs dans les prochains jours. Tout semble indiquer qu’il s’agira d’une fonction activée par défaut, et que les utilisateurs n’auront pas la possibilité de la désactiver. Nous devons cependant garder à l’esprit que malgré l’ajout du bloc de capture d’écran, il y a toujours la possibilité de prendre une photo ou d’enregistrer une vidéo de l’écran mobile à l’aide d’un autre appareil, ce que tous les utilisateurs de WhatsApp devraient avoir Soyez conscient avant de partager du contenu sensible à l’aide les messages temporaires de l’application.