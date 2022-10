Facebook ferme l’un de ses services les plus prometteurs 2 ans après sa création

La fermeture du Bulletin aura lieu au début de l’année prochaine 2023.

Google n’est pas la seule grande entreprise technologique qui décide d’abandonner des projets et de fermer des services. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une fermeture aussi importante que Google Stadia, Meta a annoncé qu’à partir de l’année prochaine, Bulletin ne serait plus disponible.

Si vous ne le connaissiez pas, sa mort ne vous affectera probablement pas trop. Cependant, sachez que Bulletin est né comme un concurrent prometteur de plateformes comme Substack, dans lequel Meta a fourni aux créateurs une plateforme de création et de publication de newsletter accompagnée de divers outils utiles.

La fermeture a été confirmée par la société elle-même au New York Times, déclarant que Bulletin ne sera plus accessible à partir du début de 2023, probablement en raison de la faible popularité que le service avait acquise, qui à la fin de l’année dernière avait un peu plus de 115 publications différentes.

Des sources proches de l’entreprise avaient déjà suggéré que Meta avait informé l’équipe du Bulletin que ses efforts se déplaceraient vers la création d’une économie de créateurs plus robuste dans des domaines tels que la vidéo, et que d’autres services, tels que le Bulletin ou le fil d’actualité, s’arrêteraient pour être une priorité. D’autres outils, comme Facebook Gaming, ont subi le même sort que Bulletin il y a quelques mois.

Au cours de ses deux années d’existence, Bulletin avait collecté plus de 115 publications différentes, dont certaines d’écrivains de renom, qui s’étaient vu proposer des contrats allant jusqu’à six chiffres par Facebook selon les données du New York Times. Certains d’entre eux ne prendront fin qu’en 2024, mais les créateurs recevront tout l’argent et pourront transférer leur contenu et tous leurs abonnés sur une autre plateforme une fois la fermeture de Bulletin effective.

Meta est une autre des entreprises qui, comme Google, procèdent à des coupes dans certaines divisions de leur entreprise, affectant principalement les produits « expérimentaux ». Catégorie à laquelle appartient Bulletin, ainsi que d’autres services lancés par l’entreprise ces dernières années.

L’entreprise dirigée par Zuckerberg a confirmé que, malgré la fermeture de Bulletin, elle reste une entreprise engagée dans le succès des créateurs et leur fournira les outils nécessaires pour continuer à grandir au sein de la plateforme.