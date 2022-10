Saga Elon Musk sur Twitter : les banques transpirent, les employés démissionnent, implications probables

La première saison de la saga Elon Musk sur Twitter s’est terminée hier lorsque le milliardaire a annoncé qu’il procéderait à son achat promis, et la société a accepté.

Mais il y a bien plus à venir, bien sûr, même s’il n’y a pas de surprise. Le dernier plaisir commence avec les banques qui commencent à transpirer sur les conditions de leur propre implication…

Pour tous ceux qui n’ont pas regardé les premiers épisodes, Musk a commencé à acheter discrètement des actions Twitter, s’est vu proposer et accepter un siège au conseil d’administration de l’entreprise, a changé d’avis un jour plus tard, a proposé d’acheter l’entreprise, Twitter a résisté, puis a accepté avant Musk a essayé de reculer, Twitter a poursuivi, et maintenant tout recommence. Je veux dire, l’histoire complète a emojis plus sommairesmais c’est l’essentiel.

Banques en sueur

Bloomberg rapporte que le retard de l’achat a mis les banquiers de Musk dans une situation délicate.

La proposition choc d’Elon Musk de procéder à son acquisition de Twitter Inc. pour le prix de l’offre initiale pose un casse-tête au pire moment possible pour les banques de Wall Street qui luttent déjà pour décharger des milliards de dollars de dette de rachat qu’elles se sont engagées dans des temps meilleurs. Après des mois de drame juridique pour tenter de se retirer de l’accord, le milliardaire Musk est maintenant prêt à acheter le géant des médias sociaux pour 54,20 $ par action […] Cela indique qu’il est maintenant temps pour un groupe de banques de Wall Street dirigé par Morgan Stanley d’intervenir. Ils ont engagé un financement par emprunt pour l’accord en avril, avec l’intention d’en vendre la majeure partie à des investisseurs institutionnels. Si les conditions du montage financier initial de 12,5 milliards de dollars restent les mêmes, les banquiers pourraient avoir du mal à vendre la dette risquée de rachat de Twitter au moment même où les marchés du crédit commencent à se fissurer. Avec des rendements à des sommets pluriannuels, ils risquent potentiellement des centaines de millions de dollars de pertes sur la seule partie non garantie s’ils essaient de la décharger sur les investisseurs. C’est parce qu’ils devraient presque certainement offrir la dette avec une forte décote.

Si, en revanche, les banques tentent de renégocier les conditions, cela pourrait retarder l’achat, voire mettre en péril sa faisabilité. Il n’est pas impossible que nous soyons confrontés à la perspective d’un autre procès, cette fois entre Musk et ses banquiers.

Les employés de Twitter ont démissionné/démissionnent

Alors que les employés étaient très inquiets au moment de l’offre, la plupart semblent maintenant résignés – ou envisagent de démissionner. Le bord rapports.

« Je ne comprends pas pourquoi Elon aurait besoin de proposer à nouveau l’accord », a écrit un employé. « Celui d’origine tient toujours. Écris juste le chèque, mon frère. Un autre employé a résumé l’ambiance en disant que les employés ont généralement une mauvaise opinion de Musk, et quoi qu’il arrive ensuite, ils préféreraient que lui et Twitter s’y mettent déjà. Un autre employé a répondu: « J’ai beaucoup appris, rencontré des gens formidables, apprécié la balade, il est maintenant temps de quitter le parc à thème et de laisser le nouveau propriétaire le raser et construire ce qu’il veut (métaphoriquement). »

Le New York Times a déclaré que la balance était plutôt du côté « démissionnaire » de l’équation.

Pratiquement tous les employés de Twitter à qui j’ai parlé au cours des six derniers mois m’ont dit qu’ils prévoyaient de partir si M. Musk prenait le relais.

Agrawal partira, Trump reviendra

La NYT prédit également que le PDG Parag Agrawal sera licencié et que l’ancien président Trump sera autorisé à revenir.

À la lecture des textes de M. Musk, il est clair qu’il croit que le leadership de Twitter est faible et inefficace, et n’a pas la capacité de réaliser sa vision pour l’entreprise. Si M. Agrawal ne démissionne pas immédiatement une fois l’accord conclu, je m’attendrais à ce que M. Musk le licencie le premier jour et se nomme lui-même ou un proche allié en remplacement. […] M. Musk, qui a présenté son offre sur Twitter comme une tentative de préserver la liberté d’expression sur la plate-forme, a longtemps déclaré qu’en cas de succès, il permettrait à l’ancien président Donald J. Trump de récupérer son compte Twitter, qui a été définitivement suspendu la dernière fois. an après l’insurrection du 6 janvier au Capitole. Cela arrivera presque immédiatement, je prédis. (Et, oui, M. Trump reviendra sur Twitter s’il est invité, peu importe à quel point il s’amuse sur Truth Social.)

D’autres qui ont été interdits pour discours de haine, harcèlement ou propagation de fausses nouvelles seront également probablement autorisés à revenir.

Plus d’inquiétudes concernant Elon Musk sur Twitter

L’impact que cela aura sur l’intégrité des prochaines élections de mi-mandat et des élections présidentielles de 2024 suscite des inquiétudes.

Parallèlement aux annulations ponctuelles d’interdictions très médiatisées, je m’attendrais également à ce que M. Musk déchire les règles existantes de Twitter et en réécrive de nouvelles, et qu’il démantèle les équipes de politique de contenu et de confiance et de sécurité de Twitter, qui sont chargés de faire respecter les règles de la plateforme telles qu’elles existent actuellement. (C’est-à-dire si ces équipes n’abandonnent pas en masse en premier.)

La deuxième saison de la saga s’annonce « intéressante »…

Photo : Benjamin Ranger/Unsplash

